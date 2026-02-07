Super Bowl 2026: SRE enfatiza llamado a viajar de "manera responsable"; advierte sobre posibles redadas del ICE

A un día de realizarse el Super Bowl LX en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enfatizó el llamado a viajar "de manera responsable", también ante una amenaza de redadas a cargo del ICE.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, advirtió que cometer un delito puede ser causa de deportación.

Tanto la Cancillería como el consulado de México en San Francisco pidieron a las personas mexicanas actuar con respeto en todo momento y no caer en provocaciones.

También contactar constantemente a familiares y compartir ubicación; atender las indicaciones del personal de seguridad ante cualquier situación de emergencia; y no conducir bajo la influencia de alcohol o drogas.

El consulado recalcó que en caso de detención, hay que solicitar a las autoridades estadounidenses que notifiquen a la representación de México y pedir una llamada para recibir orientación.

Incluso, el consulado compartió una frase en inglés: "I am mexican citizen and i want to talk to my consulate (Soy ciudadano mexicano y quiere hablar con mi consulado)".

Se recordó que el consulado brinda asistencia si hay extravío de pasaporte, si se es víctima de algún delito o abuso, si hay arresto o si la persona mexicana es hospitalizada.

Para mayor información, el consulado de México en San Francisco compartió el teléfono 520623 7874, del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM)

Cathy Lanier, directora de seguridad de la NFL, aseguró que no se tiene previstas operaciones del ICE en el evento ni en otros relacionados con el Super Bowl.

