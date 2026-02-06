Más Información
Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se reunió este viernes con Peter Grohmann, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en nuestro México, quien está próximo a concluir su gestión en nuestro país.
La SRE indicó que en la reunión hicieron un recuento de la labor de la ONU en México, "en particular de los esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como los retos por venir".
"Se reiteró el compromiso de México para continuar fortaleciendo los programas del multilateralismo y al sistema multilateral, especialmente a la Organización de las Naciones Unidas", destacó la Cancillería.
Recientemente, México y la ONU refrendaron su compromiso histórico con el multilateralismo, el fortalecimiento del derecho internacional y la promoción de la igualdad de género, la diplomacia preventiva y la lucha por el desarme nuclear.
También la construcción de consensos globales para contribuir a la paz, la cooperación internacional y el desarrollo sostenible.
