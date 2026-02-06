Más Información

Vinculan a proceso a elemento de Guardia Nacional que atropelló a motociclistas en Ecatepec; seguirá proceso en libertad condicional

Secuestran a Gerardo Arredondo, empresario y excandidato del PAN a alcaldía de Salamanca, Guanajuato; implementan operativo de búsqueda

En suspenso, nombramiento de alcalde sustituto de Tequila tras captura de Diego Rivera y otros funcionarios; "prácticamente no hay nadie"

Donovan Carrillo y Sarah Schleper abanderados de México en apertura de Juegos Olímpicos de Invierno

Livia Brito vinculada a proceso por falsedad de declaraciones en el caso del fotógrafo Ernesto Zepeda

Cae en Querétaro "El Flaco", operador de "Los Salazar", célula afín al Cártel de Sinaloa; detienen a otras 29 personas

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (), se reunió este viernes con Peter Grohmann, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en nuestro México, quien está próximo a concluir su gestión en nuestro país.

La SRE indicó que en la reunión hicieron un recuento de la labor de la ONU en México, "en particular de los esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como los retos por venir".

"Se reiteró el compromiso de México para continuar fortaleciendo los programas del multilateralismo y al sistema multilateral, especialmente a la ", destacó la Cancillería.

Recientemente, y la ONU refrendaron su compromiso histórico con el multilateralismo, el fortalecimiento del derecho internacional y la promoción de la igualdad de género, la diplomacia preventiva y la lucha por el desarme nuclear.

También la construcción de consensos globales para contribuir a la paz, la cooperación internacional y el desarrollo sostenible.

