La Secretaría de Relaciones Exteriores () anunció que a solicitud del gobierno de México y con el consentimiento del gobierno peruano, Brasil asumió la representación de los intereses diplomáticos mexicanos en territorio peruano.

A través de un comunicado, explicó que esta representación incluye la custodia de las instalaciones de la Embajada de México en Perú, incluida la residencia del jefe de misión, así como de sus bienes y archivos.

Además, detalló que la decisión se da de conformidad con los incisos b) y c) del Artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

Cabe recordar que el hecho se da luego de que en noviembre pasado el gobierno de transición de Perú, liderado por el derechista , anunció la ruptura de relaciones con México, después de que el país otorgó asilo a la exprimera ministra, Betssy Chávez.

