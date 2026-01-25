La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que en relación a las nueve camionetas Grand Cherokee que fueron adquiridas, los ministros informaron su decisión de no utilizarlos.

También van a solicitar que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable.

“Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera.

“Con el fin de precisar la información, mañana se ofrecerá una conferencia de prensa en las instalaciones de este Máximo Tribunal”, resaltó la SCJN en un comunicado.

Con blindaje, cada camioneta podría costar hasta 3 mdp

Cabe señalar que, de acuerdo con el catálogo de estas camionetas, los precios oscilan entre el millón 69 mil pesos hasta un millón 777 mil 900 pesos, ya que todo depende el equipamiento y si es motor a gasolina o si es una versión híbrida y hasta 4X4.

En el interior, los vehículos cuentan con proyección a color de 10” en el parabrisas, un sistema Uconnect 5 con pantalla táctil de 10”, sistema de sonido premium McIntosh, pantalla interactiva del pasajero, iluminación ambiental led, los interiores son de piel Palermo con Nappa acolchada.

El precio de las camionetas no incluye el blindaje, que dependiendo el nivel podría llevarlas a más de tres millones de pesos cada unidad.

