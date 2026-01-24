El pasado 1 de septiembre, horas antes de rendir protesta ante el Senado, las ministras y ministros electos de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación asistieron a la ceremonia de “purificación” y entrega de bastón de mando, realizada en el Zócalo de la Ciudad de México. Para el evento, el máximo tribunal destinó al menos 1 millón 254 mil 121 pesos, de acuerdo con información obtenida vía transparencia por EL UNIVERSAL.

Según la respuesta entregada a este diario, la Dirección General de Recursos Materiales de la Corte ordenó el pago a cinco proveedores por la renta de baños portátiles, equipo de audio, servicios de papelería e impresión, catering y el montaje del templete. También afirmó no haber encontrado registros sobre remuneraciones para las personas de origen indígena que participaron en los rituales de la ceremonia ni presupuesto destinado a la hechura de los bastones de mando.

Cinco proveedores armaron el evento

Los recursos se distribuyeron entre cinco proveedores principales: 260 mil 584 pesos a Consorcio Audiovisa, S.A. de C.V. por el servicio de audio, que incluyó micrófonos inalámbricos, ambientales y de diadema; 254 mil 029 pesos por la renta de baños portátiles, incluyendo unidades tipo VIP y lavamanos al Consorcio Industrial ALO-MAR, S.A. de C.V.

Se asignaron 249 mil 400 pesos para Gourmet Tisant, S.A. de C.V. por servicios de coffee break, bocadillos, ensaladas y "box lunches"; 247 mil 877 pesos a Grupo Vinnicom, S.A. de C.V. por la instalación del escenario, impresión de viniles y la colocación de un bastidor de madera. También se ordenó el pago de 242 mil 230 pesos a Losemex Tent, S.A. de C.V. por la renta de un pabellón de aluminio, un templete principal y la colocación de "charol color blanco" sobre la tarima.

Respuesta de la SCJN a la solicitud 330030525001359.

En la respuesta a la solicitud de información, la Corte aclaró que las órdenes de pago a proveedores entregadas a este diario tienen “efectos de comprobación presupuestal” y corresponden a operaciones realizadas "a reserva de comprobar".

Entre copal y música tradicional, la ceremonia de purificación se realizó el pasado 1 de septiembre con el fin de “anular cualquier energía negativa” para que los juzgadores dicten leyes para el bien colectivo.

El evento estuvo a cargo de Teresa de Jesús Ríos, médica tradicional del pueblo mazateco, junto con Ernestina Ortiz Peña, del pueblo otomí; María de Lourdes Jiménez, del pueblo mixteco, Yolanda Bautista Hernández, del pueblo zapoteca; Mario de Jesús, caracolero del pueblo Mazahua y Ramón González Carrillo, del pueblo Wixárika.

Durante el acto se agradeció al universo, la madre tierra, y a Quetzalcóatl. “Caminemos por este gran poder del gran Quetzalcóatl, y que guíen nuestros pasos, pensamiento y caminemos como hermanos en él, en la humildad, en la fraternidad, en el compromiso que hoy asume nuestras ministras y nuestros ministros. Así sea y así será”, dijo la médica tradicional Yolanda Bautista.

En el documento entregado vía transparencia a EL UNIVERSAL, la Secretaría General de la Presidencia de la Corte informó que no localizó registros documentales de remuneraciones, gastos de traslado o alimentación para las personas de origen indígena que participaron en la ceremonia.

A cada integrante de la nueva Corte se le hizo entrega del bastón de mando, el cual, según las representantes de pueblos indígenas, “representa la palabra, el respeto y la autoridad para guiar con dignidad”. “Entre los yaquis dicen, ‘el bastón de mando te impone la obligación de hablar por los que no pueden hablar. De defender a aquellos que no se pueden defender’. Ese es el significado profundo del bastón de mando que hoy estamos recibiendo”, aseveró Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente la Corte.

Según la respuesta a este diario, la Unidad de Transparencia de la Corte tampoco halló información sobre el costo o manufactura de los bastones de mando, pues estas piezas fueron aportadas por representantes de 70 pueblos indígenas y afromexicanos "en ejercicio de su autonomía y libre determinación".

