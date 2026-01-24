Más Información

Trump dice que ataques contra el narco "en tierra" podrían ser en "cualquier lugar", incluido México

Órgano de Administración Judicial estrena 571 vehículos; monto supera los 252 mdp

Gastan en San Lázaro 1,200 mdp en remodelación interminable

VIDEO: Agentes federales matan a otra persona en medio de redadas en Minneapolis; "sospechoso estaba armado", dice DHS

Se agotan boletos para ver a BTS en México; se acabaron en 37 minutos

Órgano de Administración Judicial defiende compra de camionetas de la Nueva Corte; responde a "obligación institucional", dice

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación () de comprar para los ministros, obedece a la obligación institucional de no operar con riesgos previsibles y garantizar la seguridad de los togados, defendió el Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Aseguró que tuvo conocimiento de diversos incidentes de , derivados del uso de unidades que ya no ofrecían condiciones adecuadas de protección para sus usuarios.

Lo anterior, afirmó, hizo evidente la necesidad inmediata de contar con vehículos confiables, en condiciones óptimas y técnicamente adecuados.

“La decisión responde, por tanto, a la obligación institucional de no operar con riesgos previsibles y de garantizar condiciones de protección para dichos usuarios en el ejercicio de funciones constitucionales de la más alta relevancia, particularmente en los niveles de jerarquía que así lo requieren en la SCJN”, señaló el Órgano en un comunicado.

Y añadió: Con estas acciones, el Poder Judicial de la Federación reafirma su compromiso con el uso responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos, fortaleciendo su capacidad operativa y priorizando la seguridad, la austeridad y la rendición de cuentas”.

