Órgano de Administración Judicial defiende compra de camionetas de la Nueva Corte; responde a "obligación institucional", dice

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de comprar camionetas de lujo para los ministros, obedece a la obligación institucional de no operar con riesgos previsibles y garantizar la seguridad de los togados, defendió el Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Aseguró que tuvo conocimiento de diversos incidentes de seguridad, derivados del uso de unidades que ya no ofrecían condiciones adecuadas de protección para sus usuarios.

Lo anterior, afirmó, hizo evidente la necesidad inmediata de contar con vehículos confiables, en condiciones óptimas y técnicamente adecuados.

“La decisión responde, por tanto, a la obligación institucional de no operar con riesgos previsibles y de garantizar condiciones de protección para dichos usuarios en el ejercicio de funciones constitucionales de la más alta relevancia, particularmente en los niveles de jerarquía que así lo requieren en la SCJN”, señaló el Órgano en un comunicado.

Y añadió: Con estas acciones, el Poder Judicial de la Federación reafirma su compromiso con el uso responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos, fortaleciendo su capacidad operativa y priorizando la seguridad, la austeridad y la rendición de cuentas”.

