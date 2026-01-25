Tras su vinculación a proceso, César Alejandro Sepúlveda, “El Botox”, ingresó al CEFERESO No. 1 El Altiplano en el Estado de México, junto con dos sujetos más.

A “El Botox” se le imputan delitos contra la salud, extorsión, homicidio, así como portación y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El sábado pasado la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo la vinculación a proceso en contra de “El Botox”, así como de César “N”, Eder “N” y Esteban “N”, por su probable participación en diversos delitos.

La determinación fue posible luego de los datos de prueba contundentes que aportó el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ante el juez de la causa, quien además dictó prisión preventiva oficiosa en su contra a cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 "El Altiplano", en el Estado de México.

César “N” y Eder “N” fueron vinculados a proceso por su probable participación en los ilícitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y de cargadores, todo de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio.

Mientras que a Esteban “N”, únicamente por los tres últimos ilícitos.

La detención de estas tres personas se dio en una operación conjunta del gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y autoridades de Michoacán.

