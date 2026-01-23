La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene que informar sobre el caso de Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California por Morena, Marina del Pilar Ávila.

Esto, después de que Torres Torres negó las acusaciones en su contra que lo vinculan con delitos federales y por los cuales existe una carpeta de investigación en su contra a cargo de la FGR.

En su conferencia mañanera de este viernes 23 de enero en la Base Aeronaval de Veracruz, Sheinbaum Pardo indicó que no tenía mayor información.

“En todo caso tiene que informarlo la fiscal general de la República”, dijo la Mandataria federal.

La gobernadora de Baja California confirmó la investigación de la Fiscalía General de la República en contra de quien fuera su esposo, por su probable participación en una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.

nro