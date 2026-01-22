Más Información
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) tendría que definir una investigación en contra de Audomaro Martínez, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por presunto huachicol fiscal.
En su conferencia mañanera de este jueves 22 de enero en la Escuela Militar de Sargentos desde Puebla, Sheinbaum Pardo dijo que no tenía conocimiento de Martínez, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
—"¿Con la llegada de la nueva fiscal (Ernestina Godoy) tiene algún avance o investigación sobre la comparecencia del extitular del CNI?", se le preguntó.
—"No, no tengo conocimiento", respondió.
—"¿Se va a investigar?", se le insistió.
—"Tiene que definirlo la Fiscalía", contestó.
—"También se le señala por el grupo delictivo "La Barredora", se le dijo.
—"No tenía conocimiento de lo que estás mencionado, no conozco que haya una investigación en este caso, pero en todo caso la Fiscalía tendría que mencionar si en efecto hay una investigación", dijo la titular del Ejecutivo federal.
La diputada panista María Elena Pérez-Jaén anunció en diciembre del año pasado que presentaría una solicitud para que el general Audomaro Martínez Zapata, exdirector del CNI, compareciera ante las comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.
La finalidad, dijo la panista, era para que explicara por qué no ejerció acciones en contra del grupo criminal “La Barredora” en Tabasco, durante su gestión como director del Centro Nacional de Inteligencia.
