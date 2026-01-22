Jueza falla a favor de Farías Laguna en caso de huachicol fiscal; obliga a la FGR entregar expediente íntegro

Más Información

Mariana Vieyra Valdez, jueza de control, ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar a su defensa los 20 tomos de la carpeta de investigación que inició contra el , por la presunta red de huachicol fiscal que encabezó desde la Secretaría de Marina.

En audiencia de tutela de derechos celebrada este jueves en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, la juzgadora determinó que la FGR, a través de su Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ha entregado información incompleta con documentos testados, además de negar acceso al expediente original, a los abogados de Farías Laguna, preso en el penal del Altiplano, encabezados por Epigmenio Mendieta.

Por lo que, pidió a la FGR transparentar por completo la indagatoria seguida dentro de la causa penal 325/2025, para que el marino pueda ejercer su derecho de legítima defensa.

Según el Despacho Epigmenio Mendieta y Asociados, la jueza resolvió que la carpeta de investigación no puede seguir oculta a la defensa, ni la fiscalía puede decidir unilateralmente qué información mostrar y cuál esconder.

De esta manera, agregó en un comunicado, la FGR deberá entregarles los 20 tomos completos de la investigación y, aunque las copias pueden ser testadas, la carpeta original deberá ponerse a la vista de la defensa sin testaduras.

El despacho aseguró que cualquier intento de reservar información deberá justificarse en una audiencia privada, bajo control judicial.

La jueza de control, Mariana Vieyra Valdez, estableció que para el próximo martes la FEMDO deberá dar acceso a la carpeta de investigación a la defensa en sus instalaciones del centro de la capital del país.

En esa misma fecha, la autoridad deberá pronunciarse sobre los analistas cuyas entrevistas fueron solicitadas por la defensa.

"El fallo deja un mensaje inequívoco: la transparencia no es una concesión de la Fiscalía, es una obligación legal; el debido proceso no admite atajos, y la tutela de derechos sí funciona cuando existe control judicial efectivo", indicó el despacho Epigmenio Mendieta & Asociados, defensa del Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.

