Esta es la red de lavado de "Los Chapitos"; hay cinco familias

Muere el diseñador Valentino Garavani; tenía 93 años

Que se investigue a hijo de AMLO por descarrilamiento: Sheinbaum; responsables de la técnica fueron los ingenieros, dice

Sheinbaum explica presencia de avión Hércules de EU en México; descarta ingreso de tropas

Trump liga Groenlandia a no haber recibido el Nobel; "ya no me siento obligado a pensar en la paz"

Avión militar de EU que aterrizó en Toluca fue autorizado, señala Gabinete de Seguridad; está relacionado con actividades de capacitación, dice

Salinas Pliego debe saldar deuda esta semana; "esperamos que pague": Sheinbaum

Invierte Pemex 66% más en exploración a través de fracking

Eliminar pluris, el riesgo de acabar a la oposición

Pagaron 3.4 mdp por blindar Palacio ante marcha de Generación Z

Accidente de trenes en España; esto es lo que sabemos

Descarrilan dos trenes de alta velocidad en el sur de España; el accidente deja casi 40 muertos

La (SRE) informó este lunes que hasta el momento no tiene reporte de mexicanos afectados por el accidente de trenes en España que dejó al menos 39 muertos.

En un post en X, Cancillería extendió “sus más sentidas condolencias al pueblo y gobierno de España por la irreparable pérdida de vidas humanas tras el accidente de tren ocurrido en ”.

La institución expresó su deseo de una “pronta recuperación a las personas que resultaron heridas”.

Manifestó estar pendiente de la situación a través de la Embajada de México en España y destacó que, hasta ahora, “no se reportan connacionales afectados”.

Como había hecho ya la embajada, la SRE recordó el para connacionales en España: +34 660 862 625.

La tragedia ocurrió cuando un tren de la compañía Iryo, de origen italiano, que había salido de Málaga (sur) con destino a Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe, compañía española, que tenía como destino Huelva (sur), que también descarriló, la tarde del domingo.

Los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del tren de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros.

Las autoridades dijeron que la cifra de muertos puede aumentar cuando se acceda a los vagones que se precipitaron por un talud.

Además, se han contabilizado 152 heridos, de los que 43 están ingresados en diferentes hospitales, 12 de ellos -incluido un menor- en unidades de cuidados intensivos, lo que lo convierte en uno de los más graves registrados en Europa en lo que va de siglo.

