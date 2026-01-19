La llegada de maquinaria pesada este lunes al lugar de la colisión entre dos trenes de alta velocidad en España podría permitir que los equipos de rescate encontraran más cuerpos, aumentando así el balance de esta catástrofe que deja, por el momento, al menos 39 fallecidos. Esto se sabe del accidente hasta el momento:

Balance en alza

El balance de la tragedia ocurrida en la región de Andalucía, en el sur del país, aumentó a 39 muertos a primera hora de la mañana del lunes, según una portavoz del Ministerio del Interior.

"Estamos esperando para que en esta misma mañana (...) se pueda instalar la maquinaria pesada, que son las grúas, que puedan levantar prácticamente el vagón uno, dos y tres del Alvia, que es el tren que se ha llevado la peor parte", indicó el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, en la televisión regional. "Previsiblemente, cuando se levante podremos encontrar [más] personas fallecidas", agregó.

La catástrofe dejó también más de 120 heridos, de los que 48 personas seguían hospitalizadas a mediodía del lunes, 12 en cuidados intensivos, según los servicios de emergencia.

¿Qué ocurrió?

La colisión ocurrió a las 19:45 locales (12:45 en México) cerca de Adamuz, unos 200 km al norte de Málaga. Un tren del operador privado Iryo descarriló cuando cubría la ruta de Málaga a Madrid con unas 300 personas a bordo, y chocó con un tren de la compañía pública Renfe, que iba desde la capital a Huelva llevando a 184 pasajeros.

Los primeros elementos de la investigación apuntan a que los últimos vagones del Iryo descarrilaron, y a continuación el otro convoy, que venía en sentido contrario, colisionó contra ellos.

"La cabecera del tren que circulaba de Madrid a Huelva ha impactado, esto es lo que de momento sabemos, con uno o varios de esos coches que se habían cruzado", explicó en la madrugada el ministro de Transporte, Óscar Puente. El impacto fue tan violento que los dos primeros vagones del Madrid-Huelva salieron despedidos, indicó.

Imágenes aéreas de la Guardia Civil mostraron cómo quedaron los trenes, bastante lejos el uno del otro.

El más dañado parece el de Renfe, con parte de sus vagones completamente volcados y convertidos en amasijos de hierro.

Cientos de metros más adelante, se ve el convoy rojo de Iryo, con la mayoría de sus vagones aún sobre las vías, pero sus dos últimos coches tumbados.

¿Por qué ocurrió el accidente?

El ministro de Transportes calificó el accidente de "tremendamente extraño".

Puente explicó que el tren era "prácticamente nuevo (...) que no sé si llega a cuatro años y también la vía es una vía completamente renovada". Según afirmó, se invirtieron unos 700 millones de euros (unos 813 millones de dólares) en la vía y en mayo se terminaron "los trabajos de sustitución de cambios y de desvíos".

"Todos los expertos en materia ferroviaria (...) están tremendamente extrañados del accidente", agregó.

"El fallo humano está prácticamente descartado", aseguró de su lado el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en la radio pública, describiendo un accidente en "circunstancias extrañas".

"Ahora mismo la Guardia Civil está centrada en identificar a las víctimas y el trabajo de criminalística. Sobre la investigación, lo que podemos decir que en este momento la está llevando a cabo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios", indicó a la prensa Rosa Reina, una portavoz de la Guardia Civil, desde Adamuz.

El jueves, la última revisión

La compañía ferroviaria Iryo anunció que la última revisión del tren que descarriló "se realizó el pasado 15 de enero".

Este tren, "fabricado en 2022 y cuya última revisión se realizó el pasado 15 de enero", salió desde Málaga con destino a Madrid "con 289 pasajeros, 4 tripulantes y 1 maquinista a bordo. A las 19:45 horas, y por causas que aún se desconocen, el tren invadió la vía contigua" a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz, indicó el operador en un comunicado enviado a la AFP.

El cuarto siniestro más grave en España

El descarrilamiento de este pasado domingo es el cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España y uno de los más graves en Europa en lo que va del siglo.

El accidente con más víctimas mortales tuvo lugar el 3 de enero de 1944 a la salida de la estación leonesa de Torre del Bierzo, cuando un tren de Madrid a Galicia chocó contra una locomotora en maniobras. El régimen franquista silenció inicialmente lo sucedido, y aunque la cifra oficial facilitada por Renfe después fue de 78 muertos y 75 heridos, según diversas fuentes se estima que hubo unos 500 fallecidos.

La segunda mayor tragedia se dio el 24 de julio de 2013. 79 personas fallecieron y 143 resultaron heridas al descarrilar en Galicia (noroeste) un tren de velocidad alta que cubría la ruta Madrid-Ferrol. El exceso de velocidad fue la causa.

Para encontrar un siniestro con más víctimas mortales en el Viejo Continente hay que remontarse a 1998.

El 3 de junio de ese año, 98 personas fallecieron y 120 fueron heridas en Eschede (norte de Alemania), al chocar contra el pilar de un puente un tren de alta velocidad alemán (ICE) que hacía el recorrido Múnich-Hamburgo y cuando circulaba a 200 kilómetros por hora.

El gobierno promete transparencia y declara tres días de duelo

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, prometió "dar con la verdad" y "absoluta transparencia" sobre las causas del accidente.

Además, se declararon tres días de duelo. Por el accidente, Sánchez suspendió el viaje que tenía previsto para asistir esta semana a la cumbre de Davos, en Suiza.

