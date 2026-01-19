La embajada de México en España ofreció asistencia consular a los mexicanos que pudieran haber resultado afectados por el accidente de trenes del domingo en Adamuz, que ha dejado un saldo, hasta el momento, de 39 muertos.

En un post en X, la embajada calificó de “trágico” el accidente ferroviario, y expresó solidaridad “con las víctimas y sus familias”.

Al mismo tiempo, pidió que si hay personas mexicanas afectadas por el siniestro, se comuniquen para recibir asistencia consular. Para ello, proporcionó el siguiente número: +34 660 862 625, así como la dirección de correo electrónica consmadrid@sre.gob.mx.

Hasta el momento, no hay reporte de mexicanos que pudieran haber sido afectados por el accidente, que dejó más de 100 heridos.

Descarrila tren en Adamuz, España

En la tarde del domingo, un tren de la compañía Iryo, de origen italiano, que había salido de Málaga (sur) con destino a Madrid con 317 personas a bordo, sufrió el descarrilamiento de sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua, por la que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe, la compañía española, que iba con destino a Huelva (sur), y que también descarriló.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, garantizó “transparencia absoluta” en las investigaciones.

"Vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta", reafirmó el jefe del Ejecutivo, tras visitar el lugar del accidente.

"Todos nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia; y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán la respuesta", insistió el jefe de gobierno.

También garantizó a las víctimas y sus familiares, en coordinación con todas las administraciones, que el gobierno se dedicará a protegerlas y asistirlas "en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo necesario".

