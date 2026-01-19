Más Información

Cinco familias que lavan para Los Chapitos

Sheinbaum explica presencia de avión Hércules de EU en México; descarta ingreso de tropas

Invierte Pemex 66% más en exploración a través de fracking

Avión militar de EU que aterrizó en Toluca fue autorizado, señala Gabinete de Seguridad; está relacionado con actividades de capacitación, dice

Salinas Pliego debe saldar deuda esta semana; "esperamos que pague": Sheinbaum

Eliminar pluris, el riesgo de acabar a la oposición

Pagaron 3.4 mdp por blindar Palacio ante marcha de Generación Z

Reducir presupuesto del INE no afecta su autonomía, defiende Luisa Alcalde; "reforma electoral no es un capricho", dice

MC pide explicación por avión militar de EU que aterrizó en Toluca; senado no ha autorizado ingreso de tropas, advierte

Suprema Corte avala cobro a quienes contaminen ríos con aguas residuales; pide a empresas implementar medidores de descargas

Accidente de trenes en España; esto es lo que sabemos

Descarrilan dos trenes de alta velocidad en el sur de España; el accidente deja casi 40 muertos

La embajada de México en España ofreció asistencia consular a los mexicanos que pudieran haber resultado afectados por el accidente de trenes del domingo en , que ha dejado un saldo, hasta el momento, de 39 muertos.

En un post en X, la embajada calificó de “trágico” el accidente ferroviario, y expresó solidaridad “con las víctimas y sus familias”.

Al mismo tiempo, pidió que si hay personas mexicanas afectadas por el siniestro, se comuniquen para recibir asistencia consular. Para ello, proporcionó el siguiente número: +34 660 862 625, así como la dirección de correo electrónica consmadrid@sre.gob.mx.

Hasta el momento, no hay reporte de mexicanos que pudieran haber sido afectados por el accidente, que dejó más de 100 heridos.

Descarrila tren en Adamuz, España

En la tarde del domingo, un tren de la compañía Iryo, de origen italiano, que había salido de Málaga (sur) con destino a Madrid con 317 personas a bordo, sufrió el descarrilamiento de sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua, por la que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe, la compañía española, que iba con destino a Huelva (sur), y que también descarriló.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, garantizó “transparencia absoluta” en las investigaciones.

"Vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta", reafirmó el jefe del Ejecutivo, tras visitar el lugar del accidente.

"Todos nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia; y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán la respuesta", insistió el jefe de gobierno.

También garantizó a las víctimas y sus familiares, en coordinación con todas las administraciones, que el gobierno se dedicará a protegerlas y asistirlas "en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo necesario".

