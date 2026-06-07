Mantener una buena salud es algo que debe elegirse todo los días y la alimentación es uno de los pilares más importantes para lograrlo.

En esta búsqueda de los mejores alimentos con los cuales nutrir el cuerpo, la chía o semillas de chía se han convertido en un ingrediente indispensable en las despensas de millones de hogares.

Ingerirlas puede brindar múltiples beneficios al cuerpo, no obstante, la manera de prepararlas depende de cuáles son las propiedades que se quieren aprovechar.

Lee también ¿Tomas kéfir por las mañanas?; estos son los beneficios que pocos conocen

La chía es una semilla nativa de México y Guatemala que tiene una variedad de propiedades y nutrientes. Foto: Canva

¿Qué es la chía y cuales son sus propiedades?

De acuerdo con el Centro de Nutrición y Psiconutrición Júlia Farré, la chía es una pequeña semilla oleaginosa nativa de México y Guatemala.

Son ricas en Omega 3, fibra soluble, proteína completa, calcio, magnesio y boro.

¿Cuáles son los beneficios clínicos de comer chía diario?

En la nutrición clínica la chía se utiliza como alimento clave para el tratamiento de una variedad cosas, de alteraciones o problemas:

Lee también ¿Qué es el 'maxxing'?; la dieta de proteína y fibra viral en redes sociales; nutricionistas alertan sobre riesgos

Comer chía ayuda a combatir el estreñimiento y genera el sentimiento de saciedad en el estómago. Foto: Canva

Combatir el estreñimiento

Gracias a su fibra soluble, la chía aumenta el volumen de las heces y las lubrica. Es un remedio natural muy efectivo para el estreñimiento, sin embargo, debe acompañarse de una buena ingesta de agua.

Regulación del colesterol y la glucosa

El gel que forman las semillas al estar hidratadas crea una barrera física en el intestino. Esta ayuda a que la absorción de los azúcares y el colesterol de la dieta del día a día sea más lenta y gradual, evitando picos de glucemia e insulina.

Ayuda en dietas para adelgazar

En realidad, las semillas de chía no queman grasa por sí solas, pero pueden ser aliadas en la pérdida de peso, ya que al hincharse en el estómago, el cuerpo manda mensajes de saciedad al cerebro, ayudando a controlar el apetito y la sensación de querer seguir comiendo.

Lee también VIDEO: Mujer en situación de calle agrede a joven en plena vía pública; escena se vuelve viral en redes

Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Cómo preparar la chía según los beneficios que se busca aprovechar?

Para el estreñimiento y la saciedad es mejor comer las semillas de chía HIDRATADAS, ya sea con agua o con leche vegetal.

Ahora bien, para absorber nutrientes y Omega 3, lo mejor es comerlas MOLIDAS. La chía cuenta con una cáscara muy dura, por lo que si las comes totalmente secas, es probable que salgan de tu cuerpo intactas. Para optimizar la absorción de sus nutrientes utiliza una trituradora, un procesador de alimentos o un molinillo de café.

Los nutriólogos y especialistas no recomiendan comerlas enteras y sin hidratar, pues casi no aportan valor nutricional al cuerpo y pueden atascarse y provocar indigestión si no se bebe suficiente agua.

Si se quiere comer las semillas de chía sin hidratar es importante que estén molidas, para que el cuerpo pueda absorber los nutrientes. Foto: Canva

También te interesará:

¿Cuántas veces debe comer tu gato o tu perro al día?; veterinarios responden

¿Podrás transmitir el Mundial 2026 en tu negocio o local?; esto se sabe sobre las sanciones y multas

"México 86" en Netflix: ¿en quién se inspiraron para el personaje Martín de la Torre?; esto se sabe

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu