En 2026, las plataformas digitales han consolidado el fenómeno del "maxxing", una tendencia de bienestar donde influencers de la generación Z y millenials promueven el consumo de nutrientes específicos en grandes cantidades para transformar la salud.

Tras el éxito del llamado "proteinmaxxing", centrado en la reparación de tejidos y el sistema inmune, la fibra dietética se ha posicionado como la protagonista del año. Sus defensores aseguran que la ingesta masiva de alimentos como semillas de chía y avena, garantiza una mayor saciedad y regularidad intestinal.

Este movimiento ha captado la atención de gigantes de la industria como PepsiCo y Nestlé, quienes ya ajustan sus líneas de productos para satisfacer una demanda que, según consultoras como Bain & Company, involucra a casi la mitad de los consumidores en mercados clave como Estados Unidos.

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Foto: Archivo EL UNIVERSSAL

El respaldo de la industria

El interés por la salud digestiva ha llevado a líderes empresariales, como Ramón Laguarta, presidente ejecutivo de PepsiCo, a proyectar que "la fibra será la próxima proteína".

Encuestas recientes de GlobalData indican que el 40% de la generación Z y el 45% de los millenials buscan activamente mejorar su salud intestinal.

Nutricionistas como Andrea Glenn, de la Universidad de Nueva York, y Samanta Snashall, de la Universidad Estatal de Ohio, coinciden en que la fibra ha estado históricamente infravalorada; sin embargo, advierten que la mentalidad de "más es mejor" puede ser contraproducente, especialmente cuando se reemplazan alimentos integrales por suplementos o polvos.

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De acuerdo con los especialistas, no se debe sustituir las fuentes de fibra y proteína por suplementos en polvo. Fuente: Freepik

Riesgos de la desinformación

A pesar de los beneficios comprobados de la fibra en la prevención del cáncer y el control del colesterol, expertos como Arch Mainous, de la Universidad de Florida, alertan sobre la falta de confianza en los profesionales de la salud y la dependencia de consejos de figuras de internet sin formación científica.

Las recomendaciones generales sugieren objetivos diarios de entre 25 y 38 gramos de fibra, dependiendo de la edad y el sexo, y una ingesta equilibrada de proteínas que incluya lácteos, legumbres y carnes magras.

Los especialistas enfatizan que aumentar el consumo de fibra de manera abrupta puede causar reacciones gastrointestinales adversas y subrayan que no existen "soluciones milagrosas" únicas para todos los organismos.

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