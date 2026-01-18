Un grave accidente ferroviario conmocionó el sur de España cuando dos trenes de alta velocidad descarrilaron de manera simultánea, dejando al menos 21 personas fallecidas y varias más heridas, de acuerdo con los reportes de protección civil.

El choque se registró en un tramo de vías fuera de una estación, y los equipos de rescate acudieron de inmediato para auxiliar a los pasajeros afectados y coordinar el traslado de los lesionados a hospitales cercanos.

Las autoridades han abierto una investigación para determinar las causas del siniestro, mientras familiares y ciudadanos esperan información oficial y rendiciones de cuentas sobre lo ocurrido.

Ursula von der Leyen transmite sus condolencias al pueblo español

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha transmitido su pésame a los familiares de las víctimas del descarrilamiento de los trenes de alta velocidad en Córdoba, sentimiento que ha hecho extensivo al pueblo español.

En su cuenta de X, Von der Leyen se ha referido a las "terribles noticias" del accidente de trenes de Córdoba, y ha transmitido su pesar a las familias y seres queridos de las víctimas mortales "y al pueblo español".

"Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos. Esta noche estáis en mis pensamientos", ha escrito.

Casa Real española externa sus condolencias

A través de redes sociales, la Casa Real española expresó su "gran preocupación" por el "grave accidente" de dos trenes en el sur.

Asegura que siguen pendientes de las actualizaciones y que envían "pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos."

Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz.



Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) January 18, 2026

"Europa está con el pueblo español", presidenta del Parlamento envía sus condolencias

La presidenta del Parlamento europeo, Roberta Metsola, se ha sumado a las condolencias también en la red social X.

"Mi más sentido pésame a sus familias y seres queridos. Les deseo que encuentren fuerza y consuelo en estos momentos tan difíciles, y que los heridos se recuperen pronto. Agradezco a los equipos de rescate su gran trabajo al responder a esta tragedia. Europa está con el pueblo español en estos momentos tan difíciles", ha transmitido.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se ha mostrado consternado y ha trasladado su "más profunda solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y con el pueblo español". "Mis más sinceras condolencias a las familias en duelo y todo mi apoyo a las personas heridas, así como a los equipos de emergencia movilizados", ha escrito en X.

Macron dice que sus pensamientos están con con las víctimas

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que sus "pensamientos" están con las víctimas del accidente de trenes en Andalucía, al mencionar "una tragedia" y prometió el apoyo de su país a España.

Una tragedia ferroviaria golpea a Andalucía. Pensamientos para las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está a vuestro lado. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 18, 2026

"Una tragedia ferroviaria golpea a Andalucía. Pensamientos para las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia se solidariza a su lado", escribió Macron en X en la noche del domingo al lunes.

Pedro Sánchez se une a las condolencias por la tragedia España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que "hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país", tras el accidente ferroviario en el sur que dejó el domingo al menos 21 fallecidos y decenas de heridos.

"Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que todo el país las acompaña en este momento tan duro", indicó Sánchez en la red social X.

