Más Información
Sheinbaum: reforma electoral no busca desaparecer las cosas que han funcionado; rechaza que México vaya hacia un régimen
VIDEO: Tropas europeas llegan a Groenlandia tras reunión con EU; es una muestra de apoyo a Dinamarca
Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro
Ildefonso Guajardo se deslinda de vínculos con Samuel García Rivero; exfuncionario está relacionado con asesinato de Carlos Manzo
Gusano barrenador ya alcanza a animales silvestres; aves, ciervo, búfalo y un primate, los afectados
EU sanciona a funcionarios de Irán acusados de reprimir protestas; busca señalar quienes están detrás de la "opresión tiránica"
El presidente francés Emmanuel Macron bromeó sobre una afección ocular "completamente inofensiva" durante un discurso de Año Nuevo dirigido a las fuerzas armadas de Francia.
Macron afirmó al inicio de su discurso: "Por favor, disculpen el aspecto poco atractivo de mi ojo. Es, por supuesto, algo completamente inofensivo".
Macron apareció con un ojo hinchado y rojo durante su discurso en la base militar de Istres, en el sur de Francia. Más temprano, usó unas gafas de sol durante una inspección al aire libre de las tropas.
Lee también ¿Corina Machado le dará a Trump el Nobel de la Paz? Qué esperar de la reunión entre la opositora venezolana y el presidente de EU
"Eye of the Tiger", bromea Macron
Bromeó: "Simplemente vean una referencia no intencionada al 'Eye of the Tiger'... Para aquellos que entiendan la referencia, es un signo de determinación", en una aparente alusión al nombre de la exitosa canción de la banda de rock estadounidense Survivor de la película Rocky III de 1982, protagonizada por Sylvester Stallone.
El discurso de Macron abordó los desafíos clave para el ejército en 2026, desde el acelerado rearme de Francia y el continuo apoyo a Ucrania, hasta la decisión de enviar tropas a Groenlandia como muestra de apoyo a Dinamarca.
¿Corina Machado le dará a Trump el Nobel de la Paz? Qué esperar de la reunión entre la opositora venezolana y el presidente de EU
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]