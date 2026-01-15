Más Información

Sheinbaum: reforma electoral no busca desaparecer las cosas que han funcionado; rechaza que México vaya hacia un régimen

VIDEO: Tropas europeas llegan a Groenlandia tras reunión con EU; es una muestra de apoyo a Dinamarca

Aumenta desactivación de drones y minas del narco; sube 122% en Michoacán

Ebrard asegura que México ya está en la revisión del T-MEC; prevé concluir el proceso el 1 de julio

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

Semar halla en Guerrero narcolaboratorio; estaría vinculado a cuñado de "El Chapo"

Ildefonso Guajardo se deslinda de vínculos con Samuel García Rivero; exfuncionario está relacionado con asesinato de Carlos Manzo

Gusano barrenador ya alcanza a animales silvestres; aves, ciervo, búfalo y un primate, los afectados

Liberan a exrector; aún no se define su situación

PT cuestiona la reforma electoral de Morena, su aliado; “hay temas más importantes”, dicen

EU sanciona a funcionarios de Irán acusados de reprimir protestas; busca señalar quienes están detrás de la "opresión tiránica"

VIDEO: EU captura otro petrolero en el mar Caribe; continúa su campaña contra buques sancionados

El presidente francés bromeó sobre una afección ocular "completamente inofensiva" durante un discurso de Año Nuevo dirigido a las fuerzas armadas de .

Macron afirmó al inicio de su discurso: "Por favor, disculpen el aspecto poco atractivo de mi ojo. Es, por supuesto, algo completamente inofensivo".

Macron apareció con un ojo hinchado y rojo durante su discurso en la base militar de Istres, en el sur de Francia. Más temprano, usó unas gafas de sol durante una inspección al aire libre de las tropas.

"Eye of the Tiger", bromea Macron

Bromeó: "Simplemente vean una referencia no intencionada al 'Eye of the Tiger'... Para aquellos que entiendan la referencia, es un signo de determinación", en una aparente alusión al nombre de la exitosa canción de la banda de rock estadounidense Survivor de la película Rocky III de 1982, protagonizada por Sylvester Stallone.

El discurso de Macron abordó los desafíos clave para el ejército en 2026, desde el acelerado rearme de Francia y el continuo apoyo a Ucrania, hasta la decisión de enviar tropas a como muestra de apoyo a Dinamarca.

