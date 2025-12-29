Más Información

Zaragoza. , autora del inesperado éxito mundial de la restauración del “” de la Iglesia del Santuario de Misericordia de la localidad zaragozana de Borja, ha fallecido este lunes a los 94 años, ha confirmado a EFE el alcalde de la población, Eduardo Arilla.

Celicia Giménez ha muerto en la Residencia de , ha informado el alcalde. “Perdemos a una persona muy querida en el pueblo, una mujer con una bondad inmensa”, que ha tenido una vida “dura” y que ha sido “muy fuerte”, porque supo aguantar la “presión” que supuso “el fenómeno del Ecce Homo”, ha destacado.

El “Ecce Homo” de Borja, obra de Elías García, pasaba inadvertido para todos hasta que la divulgación en los medios de comunicación de la fallida restauración de Cecilia Giménez, en el año 2012, provocó una cascada imparable de en todo el planeta y atrajo las miradas del mundo sobre el municipio.

Lee también

La pintora Cecilia Giménez, durante la presentación del proyecto de creación de un Centro de Interpretación sobre el eccehomo. Foto: EFE
La pintora Cecilia Giménez, durante la presentación del proyecto de creación de un Centro de Interpretación sobre el eccehomo. Foto: EFE

Más de 10 mil visitantes al año al “Ecce Homo” de Borja

Cuando se cumplió una década había recibido más de 10 mil visitantes al año procedentes de diversas partes del mundo, hasta sumar en ese tiempo más de 200 mil, logrando una insospechada para la localidad.

Cecilia Giménez decidió actuar sobre la pintura original al ver el deterioro que sufría y con su intervención posicionó a su población en el "mapa" del .

Hasta el punto de ser el germen del cortometraje documental "turismo internacional", dirigido por el doctor en Sociología Marco Rosatto a partir del trabajo de fin de carrera de Humanidades realizado por Antonia Rodríguez, o de la ópera ‘Behold the Man’, obra del libretista Andrew Flack y con la composición y dirección artística de Paul Fowler, que se estrenó en el Evelyn Smith Music Theatre de la Universidad Estatal de Arizona (ASU).

Lee también

“Hasta el final ha sido bondad”

El alcalde ha resaltado que gracias al dinero recaudado con las entradas y la venta de artículos de del “Ecce Homo” se completa la cuota de la residencia en la que vivía Cecilia a personas sin posibilidades económicas de afrontarla.

“Un fenómeno social que se ha convertido en un fin social” gracias a Cecilia, que "hasta el final ha sido bondad", ha subrayado Arilla, quien ha asegurado que ha fallecido como ella quería, junto a su hijo, también usuario de la residencia de Borja.

Borja despedirá a Cecilia Giménez este martes en el funeral que acogerá la Iglesia de Santa María.

