El pasado 23 de septiembre de 2025, en la Hacienda de los Morales, de la Ciudad de México, Publitas y EL UNIVERSAL lanzaron la colaboración "Captando Audiencias", que busca brindar nuevas experiencias a los usuarios del medio de descubrimiento de productos y servicios.

Este fue el primer evento llevado a cabo por la empresa neerlandesa en Latinoamérica.

Lee también Huracán Narda categoría 1: así será su impacto en la costa pacífica de México

Asistentes en las charlas y paneles de discusión "Captando audiencias" en la Hacienda de los Morales. Foto: CARLOS MEJIA / EL UNIVERSAL

¿Qué es "Captando audiencias"?

"Captando audiencias" es una colaboración entre la empresa neerlandesa, Publitas, y el periódico y portal de noticias, EL UNIVERSAL, que pretende poner a disposición de otras marcas y compañías sus servicios de creación de catálogos digitales y el portal del reconocido medio mexicano, para la promoción de productos y servicios.

Esta alianza busca brindar soluciones digitalizadas, personalizadas y efectivas, que atiendan las necesidades de una marca o producto, potenciando las conversiones tanto en e-commerce como en tiendas físicas.

Asistentes en las charlas y paneles de discusión "Captando audiencias" en la Hacienda de los Morales. Foto: CARLOS MEJIA / EL UNIVERSAL

La colaboración mezcla las tecnologías de Publitas, para la creación de folletos y catálogos, con el alcance del portal de noticias en la función promocional Folletos EL UNIVERSAL.

"Decidimos hacer la alianza con nuestros amigos de EL UNIVERSAL para poder potenciar nuestra tecnología con su alcance, para poder traer contenidos originales pero a una audiencia mucho más masiva que está buscando este tipo de contenidos", mencionó Lucas Talamo, Gerente de Desarrollo de Negocios en LATAM de Publitas.

Lee también Tormenta Negra: ¿qué es y en qué estados habrá alerta por lluvias?

Jaime Yenny, Erika Zaval y Juan Manuel Ramírez durante las charlas y paneles de discusión "Captando audiencias" en la Hacienda de los Morales. Foto: CARLOS MEJIA / EL UNIVERSAL

Un evento para la difusión de conocimiento y experiencias

El evento contó con la participación de un grupo de expertos en las áreas de publicidad y marketing, quienes hablaron de estrategias de medios y analíticas, la importancia de la omnicanalidad y las audiencias digitales.

Antonio Pedrazzini, Érika Zavala Anzo, Jaime Jenny y Juan Manuel Ramírez fueron los encargados de compartir un poco de su experiencia y conocimiento con los asistentes.

Juan Manuel Ramírez, Director Comercial en EL UNIVERSAL afirmó que esta colaboración busca que "a partir de los desarrollos tecnológicos se aporte un valor adicional a las audiencias de El Universal, a los usuarios y a los clientes. Finalmente lo que se busca es crecer en un canal que sabemos que va ganando, que es la parte de retail media y también debemos estar presentes en estas iniciativas".

Lee también La Iniciativa de Quartux que busca transformar el consumo de energía en las empresas

Asimismo, Ali Seyedmehdi, cofundador y Director de Operaciones en Publitas añadió que: "Estas colaboraciones nos permiten ampliar nuestra visión y llegar a nuevos públicos mediante el descubrimiento y la exploración de nuevos mercados... Las alianzas con socios como El Universal tienen un gran valor, ya que nos permiten colaborar como marcas diferentes haciendo lo que mejor sabemos hacer y ofreciendo buenas soluciones personalizadas a nuestros clientes, en función de sus necesidades".

Ali Seyedmehdi en las charlas y paneles de discusión "Captando audiencias" en la Hacienda de los Morales. Foto: CARLOS MEJIA / EL UNIVERSAL

También te interesará:

6 curiosidades sobre los colibríes que debes saber

¿Cómo hacer néctar para colibríes? Conoce la manera correcta de preparar el alimento de estas aves

Conoce a Ana Paola González; la joven que podría convertirse en la siguiente mexicana en viajar al espacio

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr