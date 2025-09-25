Más Información

El pasado 23 de septiembre de 2025, en la Hacienda de los Morales, de la Ciudad de México, Publitas y lanzaron la colaboración "Captando Audiencias", que busca brindar nuevas experiencias a los usuarios del medio de descubrimiento de productos y servicios.

Este fue el primer evento llevado a cabo por la empresa neerlandesa en Latinoamérica.

Asistentes en las charlas y paneles de discusión "Captando audiencias" en la Hacienda de los Morales. Foto: CARLOS MEJIA / EL UNIVERSAL
Asistentes en las charlas y paneles de discusión "Captando audiencias" en la Hacienda de los Morales. Foto: CARLOS MEJIA / EL UNIVERSAL

¿Qué es "Captando audiencias"?

"Captando audiencias" es una colaboración entre la empresa neerlandesa, Publitas, y el periódico y portal de noticias, EL UNIVERSAL, que pretende poner a disposición de otras marcas y compañías sus servicios de creación de catálogos digitales y el portal del reconocido medio mexicano, para la promoción de productos y servicios.

Esta alianza busca brindar soluciones digitalizadas, personalizadas y efectivas, que atiendan las necesidades de una marca o producto, potenciando las conversiones tanto en e-commerce como en tiendas físicas.

Asistentes en las charlas y paneles de discusión "Captando audiencias" en la Hacienda de los Morales. Foto: CARLOS MEJIA / EL UNIVERSAL
Asistentes en las charlas y paneles de discusión "Captando audiencias" en la Hacienda de los Morales. Foto: CARLOS MEJIA / EL UNIVERSAL

La colaboración mezcla las tecnologías de Publitas, para la creación de folletos y catálogos, con el alcance del portal de noticias en la función promocional .

"Decidimos hacer la alianza con nuestros amigos de EL UNIVERSAL para poder potenciar nuestra tecnología con su alcance, para poder traer contenidos originales pero a una audiencia mucho más masiva que está buscando este tipo de contenidos", mencionó Lucas Talamo, Gerente de Desarrollo de Negocios en LATAM de Publitas.

Jaime Yenny, Erika Zaval y Juan Manuel Ramírez durante las charlas y paneles de discusión "Captando audiencias" en la Hacienda de los Morales. Foto: CARLOS MEJIA / EL UNIVERSAL
Jaime Yenny, Erika Zaval y Juan Manuel Ramírez durante las charlas y paneles de discusión "Captando audiencias" en la Hacienda de los Morales. Foto: CARLOS MEJIA / EL UNIVERSAL

Un evento para la difusión de conocimiento y experiencias

El evento contó con la participación de un grupo de expertos en las áreas de publicidad y marketing, quienes hablaron de estrategias de medios y analíticas, la importancia de la omnicanalidad y las audiencias digitales.

Antonio Pedrazzini, Érika Zavala Anzo, Jaime Jenny y Juan Manuel Ramírez fueron los encargados de compartir un poco de su experiencia y conocimiento con los asistentes.

Juan Manuel Ramírez, Director Comercial en EL UNIVERSAL afirmó que esta colaboración busca que "a partir de los desarrollos tecnológicos se aporte un valor adicional a las audiencias de El Universal, a los usuarios y a los clientes. Finalmente lo que se busca es crecer en un canal que sabemos que va ganando, que es la parte de retail media y también debemos estar presentes en estas iniciativas".

Asimismo, Ali Seyedmehdi, cofundador y Director de Operaciones en Publitas añadió que: "Estas colaboraciones nos permiten ampliar nuestra visión y llegar a nuevos públicos mediante el descubrimiento y la exploración de nuevos mercados... Las alianzas con socios como El Universal tienen un gran valor, ya que nos permiten colaborar como marcas diferentes haciendo lo que mejor sabemos hacer y ofreciendo buenas soluciones personalizadas a nuestros clientes, en función de sus necesidades".

Ali Seyedmehdi en las charlas y paneles de discusión "Captando audiencias" en la Hacienda de los Morales. Foto: CARLOS MEJIA / EL UNIVERSAL
Ali Seyedmehdi en las charlas y paneles de discusión "Captando audiencias" en la Hacienda de los Morales. Foto: CARLOS MEJIA / EL UNIVERSAL

