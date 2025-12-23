Regreso de Chris Evans como Capitán América en Avengers: Doomsday genera reacciones divididas en redes

Este 23 de diciembre, Marvel Studios lanzó el primer tráiler de Avengers: Doomsday, donde se reveló el regreso de uno de los personajes más queridos de la franquicia: Steve Rogers, interpretado por Chris Evans.

En el avance, compartido por la productora en la plataforma X, se puede observar el regreso del primer vengador, quien se le ve llegando a una casa y continúa con una secuencia del traje de Capitán América.

Aunado a ello, se le ve cargando un bebé con la mirada fija en él, lo que sugiere que puede ser su hijo.

Lee también Marvel lanza primer tráiler oficial de Avengers: Doomsday; ¿cuándo se estrena la película del UCM?

Regreso de Chris Evans como Capitán América genera reacciones en redes

Por lo anterior, usuarios de la red social reaccionaron al regresó de Chris Evans.

“El más grande rugido de tripas de Marvel es traer a un personaje que había tenido un cierre perfecto”, opinó una usuaria, quien mostró su inquietud por el regreso del personaje.

Foto: X

No obstante, para otros fue como un regalo de Navidad. “Chris Evans volviendo como el Capitán América para #AvengersDoomsday es el mejor regalo de navidad”.

Lee también "La Odisea" de Nolan deja ver sus primeras imágenes: esto se pudo ver en el adelanto

Foto: X

Por su parte, un internauta consideró que el regreso de Chris Evans “es el resultado de una serie de malas decisiones”.

Foto: X

También te interesará:

Muerte de Vince Zampella: video muestra impactante choque del creador de Call of Duty

Martes de Frescura en Walmart: conoce las ofertas de HOY, 23 de diciembre

CURP biométrica 2026: trámites clave donde será obligatoria en todo México

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr