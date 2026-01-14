FOTOS: Cae una grúa sobre tren de pasajeros en Tailandia; reportan al menos 32 muertos

Más Información

Por lo menos 32 personas murieron y otras decenas resultaron heridas al caer una grúa sobre un en , según el último balance de las autoridades locales.

La grúa se utilizaba en la obra de un proyecto ferroviario respaldado por y gestionado por una empresa tailandesa implicada en varios accidentes similares en el pasado.

La caída de la grúa provocó el descarrilamiento del tren que circulaba entre Bangkok, y el noreste del país.

Fotografía cedida que muestra a personas realizando labores de rescate tras un accidente de tren este miércoles, en Nakhon Ratchasima (Tailandia). Al menos cuatro personas perdieron la vida y otras 30 resultaron heridas este miércoles en Tailandia tras la caída de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros que cubría la ruta de Bangkok a Ubon Ratchatani (noreste), con decenas de personas a bordo. Foto: EFE
Fotografía cedida que muestra a personas realizando labores de rescate tras un accidente de tren este miércoles, en Nakhon Ratchasima (Tailandia). Al menos cuatro personas perdieron la vida y otras 30 resultaron heridas este miércoles en Tailandia tras la caída de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros que cubría la ruta de Bangkok a Ubon Ratchatani (noreste), con decenas de personas a bordo. Foto: EFE

El ministerio de Salud tailandés dio cuenta de al menos 32 muertos, tres desaparecidos y 64 personas hospitalizadas, incluidas siete en estado grave.

En torno a las 9H00 (2H00 GMT) Mitr Intrpanya, un habitante de la provincia de Nakhon Ratchasima, al noreste de Bangkok, escuchó “un gran ruido seguido de”.

“Cuando fui a ver qué había pasado, encontré la grúa sobre un tren de pasajeros de tres vagones. El metal de la grúa parecía haber partido por la mitad el segundo vagón”, declaró este hombre de 54 años.

Esta imagen publicada por Ferrocarril Estatal de Tailandia muestra la escena después de que una grúa de construcción cayera sobre un tren de pasajeros en la provincia de Nakhon Ratchasima Tailandia, el miércoles 14 de enero de 2026. Foto: AP
Esta imagen publicada por Ferrocarril Estatal de Tailandia muestra la escena después de que una grúa de construcción cayera sobre un tren de pasajeros en la provincia de Nakhon Ratchasima Tailandia, el miércoles 14 de enero de 2026. Foto: AP

En imágenes difundidas por medios locales se ve a corriendo hacia el tren volcado de costado mientras sale humo de los escombros.

Las operaciones de rescate fueron interrumpidas temporalmente debido a una “fuga de”, indicó la policía local, sin precisar su origen.

La grúa formaba parte de una obra para la puesta en servicio del primer tren de alta velocidad de Tailandia.

Fotografía cedida que muestra el accidente de un tren este miércoles, en Nakhon Ratchasima (Tailandia). Al menos cuatro personas perdieron la vida y otras 30 resultaron heridas este miércoles en Tailandia tras la caída de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros que cubría la ruta de Bangkok a Ubon Ratchatani (noreste), con decenas de personas a bordo. ]Foto: EFE
Fotografía cedida que muestra el accidente de un tren este miércoles, en Nakhon Ratchasima (Tailandia). Al menos cuatro personas perdieron la vida y otras 30 resultaron heridas este miércoles en Tailandia tras la caída de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros que cubría la ruta de Bangkok a Ubon Ratchatani (noreste), con decenas de personas a bordo. ]Foto: EFE

Este proyecto, de más de cinco mil millones de dólares, debe permitir de aquí a 2028 unir Bangkok con Kunming, en el sur de China, a través de Laos.

Está respaldado por China en el marco de su política de las “nuevas rutas de la seda”, destinada a mejorar sus en el mundo y a reforzar su influencia.

Con el fin de evitar que este ferrocarril aumente su dependencia de Bejing en detrimento de sus buenas relaciones con , Tailandia insistió en asumir la totalidad del coste.

Fotografía cedida que muestra el accidente de un tren este miércoles, en Nakhon Ratchasima (Tailandia). Al menos cuatro personas perdieron la vida y otras 30 resultaron heridas este miércoles en Tailandia tras la caída de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros que cubría la ruta de Bangkok a Ubon Ratchatani (noreste), con decenas de personas a bordo. Foto: EFE
Fotografía cedida que muestra el accidente de un tren este miércoles, en Nakhon Ratchasima (Tailandia). Al menos cuatro personas perdieron la vida y otras 30 resultaron heridas este miércoles en Tailandia tras la caída de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros que cubría la ruta de Bangkok a Ubon Ratchatani (noreste), con decenas de personas a bordo. Foto: EFE

China proporciona aun así asistencia técnica, pero “parece que el tramo en cuestión está siendo construido por una empresa tailandesa”, comentó el Ministerio chino de Relaciones Exteriores.

Se trata de Italian Thai Development, que anunció en un comunicado que asumiría “la responsabilidad de indemnizar a las familias de las y de cubrir los de los heridos”.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, afirmó que los responsables deberán “rendir cuentas”.

