T-MEC es “irrelevante”, dice Trump; afirma que “no necesitamos autos hechos en México”

¿Qué sabemos de la supuesta arma secreta que usó EU en la captura de Maduro? "Algunos vomitaban sangre", dice testigo

Lesli, la conexión entre el "Tren de Aragua" y "La Unión Tepito"; así fungía como negociadora entre los grupos criminales

Ricardo Salinas mantiene su pulso con el gobierno de México; denuncia en la OEA persecución política

Sabina Berman desafía a la TV pública; lanza canal de YouTube para publicar entrevista a Verástegui

Noroña devela retrato; esperaron por media hora a Adán Augusto, y no llegó

Otorgan nueva prórroga a acusado de acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum; seguirá preso en el Reclusorio Norte

Frente frío 27 provocará temperaturas de hasta -15 grados en el país; SMN prevé lluvias y vientos fuertes

¿Vigilarán a las personas con el registro de celulares?; Sheinbaum explica para qué funciona esta medida

Banco Mundial recorta PIB de México a 1.3% para 2026; ajusta a la baja su estimación para el próximo año

El Pentágono compró dispositivo ligado al “Síndrome de La Habana”, reporta CNN; podría ser la causa de misteriosas dolencias en espías

Irán alista ejecuciones contra manifestantes, reportan; activista Erfan Soltani estaría en la lista

La aplicación “¿Estás muerto?”, que activa una alarma si el usuario no se conecta cada 48 horas, se ha convertido en una de las más vendidas en , donde cada vez más personas viven solas.

La aplicación, creada por Moonscape Technologies, se presenta como una “ diseñada para quienes viven solos (...) para hacer la vida en soledad más reconfortante”.

Aunque su nombre ha generado controversia, desde el domingo está entre las aplicaciones más vendidas de la tienda iOS de la .

El nombre chino “sileme” es un juego de palabras con el nombre de una popular aplicación de entrega de y se traduce como “¿Estás muerto?”, o simplemente “¿Muerto?”.

La aplicación, cuyo ícono representa un , dirige a los usuarios a una página donde deben introducir su nombre y el correo electrónico de un contacto de emergencia.

“Si no has accedido durante dos días, el sistema enviará un a tu contacto de emergencia”, indica una versión disponible internacionalmente.

En las calles de , algunos usuarios potenciales se mostraban escépticos.

Yaya Song, de 27 años, trabaja en el sector tecnológico y vive sola. Aunque la aplicación le parece interesante, cree que es demasiado cara.

“Si fuera gratis, la descargaría para probarla; incluso cobrar un yuan [0,14 dólares] sería razonable para probarla, pero ocho yuanes [1,15 dólares] me parece un poco caro”, asegura.

Según ella, si ocurriera “lo peor”, las compañías de los empleados se darían cuenta, antes incluso que la familia o los amigos. Además, cree que el nombre de la aplicación “resulta un poco violento”.

Lo mismo piensa , un estudiante. “Si quisiera que mis abuelos descargaran esta aplicación, probablemente no podría decirles el nombre”, asegura este joven de 20 años.

“¿Estás vivo?”

En 2024, las personas solas representaban de una quinta parte de todos los hogares chinos, frente al 15% hace una década, según datos oficiales.

“Supongo que al llegar a la mediana edad, todos empezamos a preocuparnos por nuestros asuntos después de la muerte”, dijo Sasa Wang, una oficinista de 36 años.

Hu Xijin, exeditor del tabloide estatal Global Times, elogió el sábado el potencial de esta aplicación, especialmente para los ancianos, y sugirió cambiar su nombre a “¿Estás vivo?”.

“De esta manera dará a los mayores que la usan más tranquilidad”, escribió en redes sociales.

La cuenta de la aplicación respondió en redes que “considerará seriamente” cambiar el nombre.

Pero otros creen que es mejor mantenerlo. “Es bueno enfrentar el tema de la ”, decía el comentario con más, “me gusta”.

