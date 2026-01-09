El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este viernes en su reunión con los petroleros que "haremos algo en Groenlandia, les guste o no". "Si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas", amagó el mandatario.

Al ser cuestionado sobre la razón por la que quiere poseer Groenlandia en lugar de simplemente expandir la presencia militar estadounidense ahí, Trump dijo: "Cuando la poseemos, la defendemos. Los arrendamientos no se defienden de la misma manera. Hay que poseerla". "No vamos a permitir que Rusia o China ocupen Groenlandia, y eso es lo que va a pasar si no somos dueños de ella", añadió.

Agregó que "me gustaría llegar a un acuerdo por las buenas, pero si no lo hacemos así, lo haremos por las malas. Y, por cierto, también soy fan de Dinamarca. Debo decirles que han sido muy amables conmigo. Soy un gran fan suyo". Trump respondió que "todavía no estoy hablando de dinero para Groenlandia".

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, conversó este viernes con el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, sobre cómo reforzar la seguridad en el Ártico, después de las amenazas de Washington de tomar el control de Groenlandia.

