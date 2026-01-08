Más Información

Fiscalía de Guerrero investiga a alcaldesa de Acapulco por cohecho; indagatoria está relacionada con collar de 227 mil pesos

Fiscalía de Guerrero investiga a alcaldesa de Acapulco por cohecho; indagatoria está relacionada con collar de 227 mil pesos

Tras 17 horas, autoridades venezolanas liberan a periodista mexicano Julián Mazoy; “por ahora estoy bien”, dice

Tras 17 horas, autoridades venezolanas liberan a periodista mexicano Julián Mazoy; “por ahora estoy bien”, dice

Desfile de embajadores y diplomáticos en Palacio Nacional; Quirino, Tatiana Clouthier, Genaro Lozano y Rutilio, entre ellos

Desfile de embajadores y diplomáticos en Palacio Nacional; Quirino, Tatiana Clouthier, Genaro Lozano y Rutilio, entre ellos

Redadas, tiroteos y muerte de migrantes en Estados Unidos; los casos que exhiben el lado oscuro del ICE

Redadas, tiroteos y muerte de migrantes en Estados Unidos; los casos que exhiben el lado oscuro del ICE

Tren Interoceánico sigue parado; continúan suspendidas las corridas en dos líneas

Tren Interoceánico sigue parado; continúan suspendidas las corridas en dos líneas

Mármol con metanfetamina y millones ocultos; las claves de la mayor red de droga en Europa ligada al Cártel de Sinaloa

Mármol con metanfetamina y millones ocultos; las claves de la mayor red de droga en Europa ligada al Cártel de Sinaloa

Trump ordena retiro de EU de 66 organizaciones internacionales; "ya no sirven a los intereses nacionales", señala

Trump ordena retiro de EU de 66 organizaciones internacionales; "ya no sirven a los intereses nacionales", señala

Petro conversa con Delcy Rodríguez y propone diálogo tripartito con EU; busca contener crisis en Venezuela

Petro conversa con Delcy Rodríguez y propone diálogo tripartito con EU; busca contener crisis en Venezuela

"Era un ser humano increíble"; identifican a mujer asesinada durante redada de ICE en Minneapolis

"Era un ser humano increíble"; identifican a mujer asesinada durante redada de ICE en Minneapolis

Trump anuncia que Venezuela comprará sólo productos fabricados en EU; inversión incluirá alimentos, medicinas y equipo médico

Trump anuncia que Venezuela comprará sólo productos fabricados en EU; inversión incluirá alimentos, medicinas y equipo médico

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Golpe a la red de lavado de García Luna; suman tres excolaboradores detenidos por corrupción

Golpe a la red de lavado de García Luna; suman tres excolaboradores detenidos por corrupción

La insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse del control de Groenlandia está sometiendo a los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a una presión sin precedentes.

La Casa Blanca dijo que Trump contempla varios escenarios, entre ellos una posible acción militar, aunque insistió en que la diplomacia es la “primera opción”. Para la OTAN, una operación contra Groen- landia, territorio danés y parte de la alianza, sería devastador.

“La seguridad de la OTAN se basa en la defensa colectiva. La seguridad de un aliado es inseparable de la seguridad de todos. Esto se aplica a toda Europa, al Ártico y al Atlántico norte”, dijeron a EFE fuentes aliadas tras ser preguntadas sobre cuál sería el papel de la Organización en caso de que EU decidiera atacar el territorio.

La organización reconoció que el Ártico es una zona “de creciente importancia estratégica”, y que, en este sentido, la OTAN “tiene un claro interés en mantener la seguridad y la estabilidad en la región”.

También aseveró que las decisiones de aumentar la inversión en defensa “ya están fortaleciendo la disuasión y la defensa de la OTAN, incluso en el Ártico”.

En Francia, el canciller Jean-Noël Barrot dijo que se prepara un plan para “tomar represalias, para responder” junto a sus socios europeos contra cualquier forma de “intimidación” por parte de EU, en particular por su ambición de hacerse con Groenlandia.

En una entrevista en la emisora France Inter, el jefe de la diplomacia francesa mantuvo que “sea cual sea la forma y el origen de la intimidación”, el Ministerio de Exteriores francés ha comenzado a trabajar “para prepararnos para tomar represalias, para responder, y no para responder solos”.

La vía diplomática se intensificará la próxima semana en Wa-shington con una reunión con la diplomacia danesa, confirmó en los pasillos del Capitolio el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, quien rechazó hacer más comentarios sobre la cuestión.

El ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, había informado ayer que había solicitado una reunión con Rubio y que era necesario aclarar algunos “malentendidos”, como que Dinamarca ha descuidado la defensa de la isla o que ésta se encuentra llena de barcos chinos.

Rasmussen resaltó ayer que Dinamarca no puede acceder a la petición estadounidense de darle Groenlandia, por lo que pidió “respeto” para lo que considera una “línea roja”. Agencias

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

IMSS: Así puedes sumar semanas cotizadas sin patrón con aportaciones voluntarias. Foto: Especial / IMSS

IMSS: Así puedes sumar semanas cotizadas sin patrón con aportaciones voluntarias

Pasaporte mexicano. Foto: iStock

Renovar el pasaporte mexicano en 2026: costos actualizados, requisitos y trámite paso a paso

Infonavit Este es el tiempo mínimo que debes trabajar para obtener un crédito. Foto: Especial

Infonavit: Este es el tiempo mínimo que debes trabajar para obtener un crédito

Vuelos baratos/iStock/Valerii Evlakhov

Estas son las fechas más baratas para volar en Estados Unidos este 2026

Aeroméxico. iStock/Boarding1Now

Aeroméxico se posiciona como la aerolínea más puntual del mundo: Aquí el Top 10