EU reduce despliegue en el Caribe; mueve buques al norte de Cuba, reporta el New York Times

El Ejército estadounidense ha reducido el volumen de la flota que mantiene desplegada en el Caribe desde el verano tras ejecutar el 3 de enero la operación que capturó al presidente Venezuela, Nicolás Maduro, y ha trasladado dos buques de transporte anfibio a aguas al norte de Cuba como parte de esa reorganización, según informa el diario The New York Times.
Funcionarios anónimos citados por el rotativo indicaron que el contingente ha comenzado a reducirse pese a que el gobierno de Donald Trump ha asegurado que mantendrá navíos desplegados en la región y las operaciones para destruir supuestas narcolanchas en el Caribe.
Estos movimientos incluyen el traslado del USS Iwo Jima y el USS San Antonio, ambos buques de transporte de tropas para desembarco anfibio, a aguas al norte de Cuba en el Océano Atlántico.
Lee también Donald Trump cancela nueva oleada de ataques en Venezuela; "gracias a esta cooperación parece innecesaria"
Estos movimientos reducirían el número de tropas estadounidenses en el Caribe en aproximadamente 3 mil, hasta dejarlo en 12 mil efectivos.
A su vez, al menos uno de estos dos buques podría regresar al puerto base que ambos navíos tienen en Norfolk, estado de Virginia en las próximas semanas, indicó uno de los funcionarios citados.
Desde el pasado verano y en el marco de su campaña para presionar a Maduro para que abandonara el poder, Washington ha mantenido el mayor despliegue militar jamás visto en el Caribe, lo que incluye el envío de destructores, buques de transporte anfibio o el portaaviones USS Gerald Ford, el mayor y más moderno del mundo.
EU intercepta otro petrolero sancionado en el mar Caribe; “flotas fantasma no eludirán la justicia”, dice Kristi Noem
