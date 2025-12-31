La fiesta de Año Nuevo es, para muchos, un momento para pasar con los amigos. Y así como hay profesiones como la del médico o el policía donde el deber es lo primero, el elenco de El Fantasma de la ópera también iniciará 2026 dando función.

Sus protagonistas masculinos, Edward Salles, Luis Caballero Dussauge y Luis Anduaga iniciarán mañana con el pie derecho trabajando para el público que ha llenado las butacas del Teatro de los Insurgentes desde octubre pasado.

“Necesitamos estar al 100%, ni siquiera lo veo como un trabajo, todos los días que vengo al teatro para mí es muy divertido, disfruto cada minuto, hasta cuando me ponen el prostético o la peluca”, señala Luis, quien da vida a Erik “El Fantasma”, alternando funciones con Edward.

Luis comenta que la compañía de este musical estuvo en un “maratón decembrino” dando funciones de lunes a lunes y que su único festejo consistió en decorar con escarcha, esferas y moños los camerinos, por lo que este 31 de diciembre de descanso aprovechará para celebrar la llegada del Año Nuevo.

“Tengo listas las lentejas, los calzones de colores, todos los decretos. Yo no soy de hacer lo de las 12 uvas, mejor hago una carta de agradecimiento de todo lo que ha pasado”.

Rituales y compañerismo

Salles comparte que junto a los suyos pedirá sus deseos con las uvas y tirará cubos de agua hacia la calle para sacar las malas vibras de su casa. Pero más allá de los rituales, el actor cubano también prefiere hacer un balance del año.

“Los artistas siempre estamos fuera de casa, es más el tiempo en que nos ausentamos que el que estamos presentes, por eso a veces son tan difíciles las relaciones, porque no tienes el tiempo que quisieras”, dice el intérprete del fantasma de la Ópera Garnier, lugar donde se desarrolla la trama del musical.

Luis Anduaga, quien es Raoul de Chagny, el rival de amores de Erik, también ese dice feliz de trabajar.

“Soy de Sonora, pero esta vez toca estar en la ciudad, sí es un sacrificio que hacemos los actores, pero creo que también es muy bonito ver que muchas familias que están de visita vienen a ver esta obra”.

El elenco se reunirá este jueves a un lado de las piernas del escenario, harán un pequeño brindis y terminarán con la dinámica del “amigo secreto”, pues antes hicieron regalos anónimos a sus compañeros.