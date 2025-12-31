Hay fechas complicadas para nacer, pero en especial una donde un cumpleañero pasa siempre a segundo término: vísperas de Año Nuevo, justo cuando todo mundo está pensando en propósitos y uvas, y esto lo vive cada 31 de diciembre la actriz Sandra Itzel.

“Cuando era niña en la mañana me celebraban: que el pastel, la piñata, etcétera, pero yo veía que a mis primos se los hacían de noche y a mí no, porque a esas horas era ya contar del 10 al cero y gritar: ¡Feliz Año Nuevo!”, cuenta la exparticipante del reality La Granja VIP.

Sandra Itzel recuerda que su llegada al mundo fue a las 38 semanas de embarazo de su mamá, es decir, la esperaban alrededor del 13 de enero de 1994, pero la naturaleza decidió otra cosa.

“Me adelanté, quise llegar al mundo en rockstar. Ya estaba todo listo para que yo naciera en Hidalgo, de donde es la familia de mi mamá, pero estábamos pasando el Año Nuevo con la familia de mi papá en la Ciudad de México y pues que llego de sorpresa”, dice la actriz de melodramas como Gata salvaje y Sed de venganza.

La también cantante recuerda que su mamá le dijo que en esa época una noticia constante en los medios de comunicación era que se robaban a los bebés de los hospitales, por eso estuvo inquieta.

“Mi mamá no quería quedarse en el hospital. Gracias a Dios fue parto natural y la dieron de alta a las nueve horas, así que estuve en casa antes del Año Nuevo, chiquita, flaquita y con tres pelos pelirrojos”, comenta la también influencer.

Fiesta sin compañeros de escuela

Entre las cosas de las cuales se privó por haber nacido en esta fecha es haber celebrado su cumpleaños con sus compañeros de la escuela.

“Cuando regresábamos al colegio, que es entre el 4 o 5 de enero, pues ya venían los Reyes Magos y a nadie le importaba tu cumpleaños. Nunca celebré en el colegio ni con mis amigos y era horrible. Le agradezco a mi mamá, porque siempre se esmeró para que mis cumpleaños fueran muy mágicos”, comenta.

No es que odie sus cumpleaños, pero asume que llegó a sentir, incluso siendo adulta, que su cumpleaños no importaba, por lo que trabajó mucho emocionalmente para volverle a dar su justa importancia.

Ahora, la actriz, cantante y bailarina decide celebrar su cumpleaños viajando con su familia a Madrid.

“He cambiado mucho la perspectiva, entiendo que se cierra un año para el mundo y uno más en mi vida, siento que energéticamente es algo muy poderoso, porque tengo la doble oportunidad de iniciar desde cero. Ahora llego a los 32”.