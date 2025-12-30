Molotov está cumpliendo 30 años de carrera y el nombre de Jorge Mondragón no puede dejar de ser asociado a su trayectoria, pues se trata del primer mánager de la banda, quien apostó por la propuesta de un grupo subversivo; aunque, en principio, "Mondra" creyó que no funcionaría pero, años más tarde, el éxito que su música supondría llevó a Diego Luna y Gael García Bernal -en una carrera en ciernes- a buscarlo, con el deseo de que también se convirtiera en su representante.

"Mondra", un personaje que, a principios de los 2000, era conocido por muchos, aunque su rostro no estuviera frente a las cámaras, llevaba -para esa época- alrededor de dos décadas de desempañarse como mánager de algunas de las bandas de rock más icónicas de nuestro país, entre ellas; Caifanes, Neón, Café Tacvba, Las víctimas del doctor Cerebro y Santa Sabina.

Y aunque en el ámbito de la música era muy bien conocido, su nombre llegó oídos de los melómanos a finales de los noventa, especialmente, asiduos del rock y fanáticos de Molotov, grupo del que fue mánager 1995, cuando la alineación todavía estaba conformada por Tito Fuentes, Randy Ebright, Jay de la Cueva y Miky Huidobro.

Lee también: Fans de Molotov reaccionan a figura de cera del grupo, con Jay incluido: "se ven menos jodidos que los reales"

En el podcast de Manuel Cossio, "Mondra" rememoró cuando Miky, uno de los dos bajistas del grupo, lo buscó para que los presentase, en una época en la que él ya se había retirado de la música pero, por la propuesta, desestabilizadora, del grupo, aceptó volver a la industria.

"Dejé la música y ya no quería estar en ella, yo ya estando retirado de la música, es cuando me regresa Miky, me va a buscar a mi casa con un cassette, lo escucho y digo "wow... esto no va a pegar, pero va a estar muy divertido y dije, ´bueno, no sé si esto vaya a pegar, pero va a incomodar´y vuelvo a la música".

Con "los Molochos", el representante vivió anécdotas irrepetibles, pero también un estilo de vida que lo alejó de su casa, su pareja y su familia, por lo que, luego de un tiempo, se cuestionó que, si su deseo, era seguir dedicándose al mundo de la música, pese a que fue la industria con la que vio germinar su carrera como mánager.

"Sólo trabajas con bandas, obviamente te cansa, pero también te cansa el vivir de gira, tener éxito, con Molotov..., hubo un momento en que teníamos 180 shows al año; un día sí, un día no, no vivías en tu casa, vivías en una maleta, si tenías una novia tenía que estarte esperando toda la vida y terminaba, después de un tiempo, mandándote a la ching*da, o se cansaba de esperar, días que te despertabas y todos los días era la misma cosa", detalló.

Lee también: Elogian presentación de Molotov con Jay de la Cueva: "devoró este Vive Latino"

Fue cuando Gael García Bernal se contactó con él para expresarle su deseo de que se convirtiera su mánager pues sabía bien que era representante de Molotov; poco después, Diego Luna le haría la misma petición, como recordó el empresario:

"Se me acercan dos chavitos de 20 años, a decirme que por qué no trabajaba con actores, yo les decía que no sabía nada de actores, que no entendía el negocio, entonces uno de ellos, que fue quien se me acercó primero, me dijo ´no, no te preocupes, lo vas a aprender porque tú eres el mánager de Molotov y yo no quiero trabajar con nadie de este género´, le dije que sí y, al día siguiente, me habla su mejor amigo y me dice ´yo también quiero trabajar contigo´y esos eran Gael García Bernal y Diego Luna.

De esa manera, guiado por su intuición, supo que era tiempo de alejarse de la música; la actuación tenía un nuevo capítulo que ofrecerle.

"Cuando vi lo que empezaba a pasar con los actores y el cine, pero yo tenía que estar de gira en europa, a la distancia, dije p´ta, si no me bajo de este autobús, me voy a perder de esto otro que está pasando".

En ese rubro, "Mondra" se reencontró con Alejandro González Iñáarritu, Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubeski.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc