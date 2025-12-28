Molotov compartió una fotografía de su supuesta figura de cera, pues a pesar que la banda no ha desmentido su propia publicación, la realidad es que el Museo de Cera, en su cuenta oficial, no ha compartido la imagen, lo que sugiere que, por año consecutivo, los "Molochos" volvieron a jugarle una broma a sus fans, por el Día de los Inocentes, quienes reaccionaron con muy buen humor.

Aunque las bromas por el Día de los Inocentes, fecha que se celebra este domingo, 28 de diciembre, parecieran ser cada vez menos frecuentes, hay quienes lo celebran religiosamente y, son aquellos que se olvidan de su conmemoración, quienes caen en las ingeniosas maniobras de otros.

Ese es el caso de algunos fans de "la Molocha", que pensaron que el grupo ya contaba con sus figuras de cera -incluido Jay de la Cueva-, luego de que sus integrantes compartieran una fotografía en la que agradecían al Museo de Cera por el supuesto reconocimiento.

Y si bien, Micky, Paco, Randy, Tito y Jay no han confirmado que la imagen que compartieron es falsa, la realidad es que el Museo de Cera no ha hecho ninguna difusión de la presunta figura, lo que dejaría entrever que la banda de rock le ha jugado una broma a sus seguidores que, en correspondencia, han contestado al post con un sentido del humor parecido al de los rockeros, aunque también comentó algún crédulo que reconoció haber caído en la broma.

"Casi caigo, jajajaja".

"Yo sí me la creí".

"Se ven menos jodidos que los reales".

"Feliz Día de los Inocentes, banda".

"No sabía que Carlos Trejo era parte de la banda".

"Ya se me hacía que se veían raros".

"Parecen los Moderatto".

"Esa cera ya se ve derretida, Molochos".

"Inocentes palomitas".

"Aún así, deberían estar en el Museo de Cera, fuera de broma".

El año pasado, la banda compartió un fotomontaje, donde aparecían junto a Bellakath, afirmando que estaban a punto de lanzar una colaboración con la cantante de reggaeton, broma en la que también cayeron muchos de sus seguidores.

melc