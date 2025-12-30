Más Información

Un monólogo sobre la lucha LGBT en vísperas del Año Nuevo

Un monólogo sobre la lucha LGBT en vísperas del Año Nuevo

2025, año de diplomacia cultural e inauguraciones recicladas

2025, año de diplomacia cultural e inauguraciones recicladas

Galería Karen Huber y su larga apuesta por la pintura

Galería Karen Huber y su larga apuesta por la pintura

Abel Quezada Rueda, en diálogo con sus maestros

Abel Quezada Rueda, en diálogo con sus maestros

IMER cancela otra emisión cultural: después de 21 años sale del aire programa del historiador Javier Garciadiego

IMER cancela otra emisión cultural: después de 21 años sale del aire programa del historiador Javier Garciadiego

El caos navideño y la cancelación del impuesto a videojuegos violentos en los memes de la semana

El caos navideño y la cancelación del impuesto a videojuegos violentos en los memes de la semana

A poco más de un mes del fallecimiento de su madre, la actriz Gabriela Michel, reapareció en redes sociales con un mensaje sobre su relación y el proceso de duelo que enfrenta.

En su publicación, la hija mayor de , describió la relación con Michel como “la más compleja” e "imperfecta" de su vida:

“Aprendí a quebrarme y a reconstruirme tantas veces hasta convertirme en quien soy hoy. La manera en la que enfrento la vida, la curiosidad por entender el mundo, la profundidad con la que siento, la fuerza con la que camino, nacieron de ahí, de una historia imperfecta que me enseñó a sostenerme", escribió.

Lee también

Aislinn también dedicó unas líneas para despedir a su madre y aceptar el hecho de que no volverán a estar juntas.

“Te dejo ir con amor, con perdón, con compasión y con profunda aceptación y gratitud. Deseo que tu siguiente vida sea más suave y que ahí sí puedas cumplir todos esos sueños que se quedaron esperando", agregó.

La muerte de Gabriela Michel, veterana actriz de doblaje de 65 años, fue confirmada el 24 de noviembre por la Asociación Nacional de Intérpretes y posteriormente por la propia Aislinn Derbez, quien señaló que su madre falleció por a causa de un infarto.

Desde entonces, la actriz se había mantenido alejada del ojo público, aunque se mantuvo activa en las redes donde compartió algunos momentos con su familia.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal canta tema dedicado a Belinda frente a Ángela Aguilar y desata polémica VIDEO. Foto: Tomada de Instagram @belindapop / EFE

Momento incómodo: Nodal canta canción dedicada a Belinda frente a Ángela Aguilar y se desata la polémica

Tylor Chase vuelve a la indigencia tras rechazar tratamiento; lo captan consumiendo metanfetamina: Foto: Tiktok

Tylor Chase vuelve a la indigencia tras rechazar tratamiento; lo captan consumiendo metanfetamina

Revelan el salario anual del príncipe William: gana 30 millones de dólares al año. Foto: AFP

Revelan el salario anual del príncipe William: gana 30 millones de dólares al año

Hermana de Pepe Aguilar explota por burlas de Emiliano Aguilar al compararla con una momia: "Tu mamá y yo tenemos la misma edad". Foto: Emiliano Aguilar / IG

Hermana de Pepe Aguilar explota por burlas de Emiliano Aguilar al compararla con una momia: "Tu mamá y yo tenemos la misma edad"

Foto: EFE

Alessandra Ambrosio despide el año con diminuto bikini verde en las playas de Brasil

[Publicidad]