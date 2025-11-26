Aislinn Derbez y Camila Sodi comparten el dolor de la muerte de sus respectivas madres, Ernestina Sodi falleció el 8 de noviembre de 2024, hace poco más de un año, y antier, el 24 de noviembre, perdió la vida, también por un infarto, la actriz Gabriela Michel, la mamá de Aislinn.

Aislinn y Camila tuvieron una conversación en la que hablaron de la pérdida y del duelo, de cómo este acontecimiento es transformador, la charla la tuvieron hace poco, y hoy, un día después de la muerte de Gabriela Michel, la charla, a través del podcast "La magia del caos".

En el proyecto encabezado por Aislinn, externaron su pésame y un cálido mensaje para la hija de Eugenio Derbez y también para Michelle Aguilera, la hija que Gabriela tuvo con el conductor Jorge Alberto Aguilera.

"En La Magia del Caos acompañamos con profundo amor a nuestra CEO Aislinn Derbez y a nuestra Directora Michelle Aguilera, ante la pérdida de su mamá Gabriela Michel. En estos momentos sentimos con más fuerza que nuestro proyecto está siendo sostenido por algo más grande que nosotras, una guía que siempre nos muestra el camino".

Aislinn Derbez tuvo como invitado en su canal de YouTube a su padre, con quien recordó la relación que tuvo con su madre Gabriela Michel. Foto: Instagram

Destacan que en el episodio de hoy, por alguna coincidencia Aislinn Derbez y Camila Sodi hablan del duelo tras la muerte de un ser querido.

"Desde ese mismo lugar de respeto, hoy compartimos un episodio –que por alguna coincidencia– habla sobre la pérdida y el duelo. Deseamos que sea un abrazo para tod@s los corazones que están atravesando un duelo".

"Si no has sentido el dolor de una pérdida no has amado en la totalidad del especto", expresa Camila en un momento del podcast.

Camila compartió que el duelo es una experiencia que transforma absolutamente si la gente se deja transformar.

Camila Sodi cuando era bebé y su madre Ernestina la tiene en brazos; la actriz compartió esta foto con el mensaje: "gracias".

En el podcast, Aislinn se sincera al decir que fue enriquecedor para ella leer "El pequeño libro del duelo", de la autoría de su amiga Camila Sodi.

"Yo que no estoy pasando por un duelo ahora, no sabes cómo me llegó al corazón, me llegó y me dijo cosas que en este momento estoy necesitando a pesar de no estar pasando un duelo", expresó.

Seguidores de ambas actrices coincidieron que el destino es sabio, y por ello esta conversación llegó previo a que Aislinn perdiera a su madre, pues seguramente esta conversación está siendo un refuerzo emocional para ella.

"No cabe duda que era el destino y el universo poniendo a Camila en camino de Aislinn a esta podcast dándole un tipo de refuerzo emocional para prepararla con la pérdida de su mamá hermosa".

Aislinn agradeció las muestras de cariño y pidió respeto para vivir su duelo en privacidad y rodeada de su familia.

rad