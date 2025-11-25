Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera tuvieron su historia de amor, la actriz, fallecida a los 65 años, y el locutor, estuvieron casados 32 años y tuvieron dos hijas en común, Michelle Aguilera y Chiara Aguilera.

Antes de que comenzara la historia de amor entre Gabriela y Jorge Alberto, conductor en el programa "En familia con Chabelo", la actriz fue pareja de Eugenio Derbez, con quien tuvo una hija, Aislinn Derbez.

Jorge Alberto Aguilera conoció a Aislinn cuando ésta tenía cuatro años, recordó que la relación fue buena y cercana hasta que ella cumplió 18 años y se independizó; con Derbez la relación fue respetuosa, aunque no eran amigos.

Jorge Alberto Aguilera y Gabriela Michel trabajaron juntos en "En familia con Chabelo".

Chabelo unió a Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera

Jorge Alberto Aguilera conoció a Gabriela Michel cuando ambos trabajaban en la XEQ, se dejaron de ver un tiempo y después de nuevo coincidieron en el programa de Javier López "Chabelo", pues "el amigo de todos los niños" necesitaba un conductor y Gabriel Michel, que era parte de la producción, recomendó a Jorge Alberto, Chabelo lo busco y lo contactó.

Después, él la recomendó en el Canal de las Estrellas, y para agradecerle el favor, Gabriela lo invitó a comer, eso sí, ella propuso pagar esa primera cita, sin embargo Jorge Alberto se negó, y le dijo: "la siguiente la pagas tú".

Jorge Alberto Aguilera y Gabriela Michel con Aislinn Derbez y su exesposo Mauricio Ochmann.

Al poco tiempo se hicieron novios y se casaron, su matrimonio duró más de tres décadas, y aunque se dieron una pausa a petición de Gabriela Michel, la relación entre ambos era respetuosa y de mucho cariño, así lo detalló el conductor en entrevista con Matilde Obregón.

"Ahorita estamos en una pausita, ella tiene unas inquietudes y en este momento no estamos juntos pero nos vemos con mucho cariño, nos hablamos y nos vamos a comer; cambia todo, las edades, 'quiero hacer esto, necesito un poco de espacio', pues adelante, no pasa nada", comentó entonces.

