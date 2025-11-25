Más Información

, la madre de , falleció, ¿la causa de la muerte?, un infarto, motivo por lo que la noticia tomó por sorpresa a , tanto así que, mientras él asistía a unos premios a los que fue nominado, su primogénita confirmaba de su mamá había trascendido.

Durante la tarde de ayer. 25 de noviembre, distintos portales de noticias difundieron la nota de la muerte de la madre de Aislinn; tuvieron que pasar horas para que la actriz confirmara, a través de las redes sociales, la partida de su madre. descartando que, el motivo de su fallecimiento, se tratara de un accidente doméstico.

Aislinn escribió:

"Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto; en este momento, necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia y, procesar, esta despedida desde un lugar de amor".

Antes de la actriz confirmara la trascendencia de su madre, su padre, Eugenio Derbez, fue una de las fuentes a las que la prensa recurrió, para confirmar el trascendido de la muerte de doña Gabriela. Sin embargo, el actor no hizo ningún post alusivo a la pérdida.

En cambio, se encontraba transmitiendo su presencia en los International Emmy Awards -en compañía de Alessandra Rosaldo-, en los que fue nominado, gracias a su desempeño, como actor de comedia, por la serie "Y llegaron de noche".

"Estamos en la alfombra roja, a punto de entrar", dijo, enfocando al director de la serie y otros involucrados que asisitieron a la gala, que tuvo lugar en el Nwew York Hilton MidTown.

Momentos más tarde, su hija confirmó en redes que su madre había perdido la vida y, fue cuestión de, poco menos de 12 horas para que el actor, que ha mostrado, abiertamente, su compatibilidad con su hija mayor, demostrase la solidaridad que experimente por Aislinn.

Esto escribió, junto a una foto donde posa junto a la joven:

"Siempre contigo. Te amo, Aislinn Derbez".

En entrevista como la que Karla Díaz hizo a la familia, en "Pinky Promise", tanto José Eduardo como Vadhir reconocieron que, de entre todos los hijos de Derbez, él tenía una marcada preferencia y cercanía con la actriz de "A la mala".

De cualquier manera, la reacción de Eugenio rayó en el hermetismo pues, a pesar de que su hija ha afirmado que su madre fue "el amor de la vida" del actor, así como él significó el mayor enamoramiento de su madre, la reacción de él fue muy discreta.

