Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez y actriz de doblaje, falleció la mañana de este lunes a los 65 años de edad.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), a través de un mensaje que compartieron en redes sociales y en el que destacaron su legado.

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Gabriela Michel. Actriz mexicana con una amplia trayectoria en la televisión y el mundo del doblaje", escribieron.

Lee también Muere a los 63 años Gary "Mani" Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

Aunque las causas de la muerte no se han dado a conocer, de manera extraoficial ha trascendido de Michel habría sufrido un fuerte accidente doméstico, algo que no ha sido confirmado por la familia.





¿Quién era Gabriela Michel?

Gabriela Castrejón Michel, nacida el 24 de octubre de 1960, desarrolló desde muy joven una fuerte vocación por las artes. Estudió danza y actuación en Bellas Artes y más tarde se abrió camino en el mundo del doblaje.

Estuvo casada durante siete años con Eugenio Derbez, con quien tuvo a su hija Aislinn. Durante ese tiempo trabajaron juntos en proyectos formativos como la Escuela de Actuación y Danza Derbez–Michel, donde se formaron figuras como Lorena Herrera y Rodrigo Vidal; sin embargo, la escuela cerró tras su separación.

Michel también trabajó como directora escénica del programa "En familia con Chabelo", donde coincidió con el conductor Jorge Alberto Aguilera, la voz institucional del show y con quien años más tarde se casaría.

Hasta el momento, la familia no ha dado ningún tipo de declaración al respecto; sin embargo, los seguidores de la Aislinn han inundado sus distintos perfiles con mensajes de apoyo y solidaridad.

Lee también Leyenda del reggae y "gigante cultural" Jimmy Cliff muere a los 81 años