Más Información

Tambuco presentará programa con la modernidad del siglo XX

Tambuco presentará programa con la modernidad del siglo XX

Traducirán al maya toda la obra de García Lorca

Traducirán al maya toda la obra de García Lorca

Creciente interés en EU por literatura en español

Creciente interés en EU por literatura en español

La historia de la obra de Frida Kahlo que rompió récord

La historia de la obra de Frida Kahlo que rompió récord

El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

Gabriela Michel, madre de y actriz de doblaje, falleció la mañana de este lunes a los 65 años de edad.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), a través de un mensaje que compartieron en redes sociales y en el que destacaron su legado.

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Gabriela Michel. Actriz mexicana con una amplia trayectoria en la televisión y el mundo del doblaje", escribieron.

Lee también

Aunque las causas de la muerte no se han dado a conocer, de manera extraoficial ha trascendido de Michel habría sufrido un fuerte accidente doméstico, algo que no ha sido confirmado por la familia.


¿Quién era Gabriela Michel?

Gabriela Castrejón Michel, nacida el 24 de octubre de 1960, desarrolló desde muy joven una fuerte vocación por las artes. Estudió danza y actuación en Bellas Artes y más tarde se abrió camino en el mundo del doblaje.

Estuvo casada durante siete años con , con quien tuvo a su hija Aislinn. Durante ese tiempo trabajaron juntos en proyectos formativos como la Escuela de Actuación y Danza Derbez–Michel, donde se formaron figuras como Lorena Herrera y Rodrigo Vidal; sin embargo, la escuela cerró tras su separación.

Michel también trabajó como directora escénica del programa "En familia con Chabelo", donde coincidió con el conductor Jorge Alberto Aguilera, la voz institucional del show y con quien años más tarde se casaría.

Hasta el momento, la familia no ha dado ningún tipo de declaración al respecto; sin embargo, los seguidores de la Aislinn han inundado sus distintos perfiles con mensajes de apoyo y solidaridad.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pepe Aguilar defiende a Ángela con fuerte reclamo a las mujeres: “Dejen de fregarse entre sí”. Foto: AP / The Grosby Group

Pepe Aguilar defiende a Ángela con fuerte reclamo a las mujeres: “Dejen de fregarse entre sí”

Reacción de Andrea Meza se hace viral: “No puede ocultar que la corona no era para México”, dicen. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT / EFE

Reacción de Andrea Meza se hace viral: “No puede ocultar que la corona no era para México”, dicen

Maite Perroni se defiende tras críticas sobre su cuerpo “Peso72 kg y eso que no me viste cuando pesaba 94”. Foto: Instagram @maiteperroni / TikTok @gobiernosv

Maite Perroni se defiende tras críticas sobre su cuerpo: “Peso 72 kg y eso que no me viste cuando pesaba 94”

Exjurado de Miss Universo estalla: anuncia que emprenderá acciones legales tras la coronación de Fátima Bosch. Foto: EFE / Omar Harfouch- IG

Victoria de Fátima Bosch desata caos: Harfouch amenaza con demanda para “hacer justicia” a resto de concursantes

Dua Lipa en Jamaica. Foto: AFP

Dua Lipa deslumbra e impone tendencia con diminuto bikini naranja en Brasil

[Publicidad]