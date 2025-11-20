Más Información

Obra de Klimt alcanza 236 mdd y es la más cara de arte moderno

Hugo Alfredo Hinojosa gana premio en Londres con su primera película "Ad Absurdum"

Con nuevo museo, el Estadio Akron abre sus puertas al arte

Mínimo, el incremento del aporte del sector cultural al PIB nacional

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

Retrato de Klimt que salvó a su protagonista de los nazis bate récord al subastarse por 236 millones

Gary "Mani" Mounfield, bajista de la banda de rock británica The Stone Roses -y temporalmente de Primal Scream-, ha fallecido a los 63 años, según confirmó este jueves su familia en redes sociales.

"Con el corazón lleno de pena, debo anunciar el triste fallecimiento de mi hermano Gary 'Mani' Mounfield. RIP RKID", escribió Greg Mounfield, hermano del bajista, en una publicación de Facebook.

Junto al texto inicial, Greg publicó una fotografía en la que aparecía el músico de The Stone Roses sonriendo junto a una mujer, con un pie de foto: "Reunido con su preciosa esposa Imelda".

Fuentes familiares citadas por el diario británico "The Times" indicaron que el bajista habría fallecido en su domicilio de Stockport (noroeste de Inglaterra) tras "desplomarse" y que, pese a haber llamado a una ambulancia, no pudieron reanimarlo.

Mounfield se unió en 1987 a The Stone Roses, unos años después de sus inicios, y formó parte de la banda de Mánchester hasta su ruptura en 1996.

Posteriormente, tocó con el conjunto escocés de rock Primal Scream hasta 2011, cuando lo abandonó para volver a reunirse con los Roses en su regreso a los escenarios y las actuaciones en directo.

Tras conocer la noticia, el vocalista de The Stone Roses, Ian Brown, lideró los tributos al músico con un mensaje publicado en la red social X: "Descansa en paz Mani X".

Liam Gallagher, cantante de Oasis, otra de las grandes bandas mancunianas, también dijo estar "totalmente conmocionado y absolutamente devastado" tras conocer la muerte de Mounfield, a quien calificó como "su héroe".

El fallecimiento del bajista se produce dos años después de la muerte de su esposa Imelda a causa de un cáncer de intestino. Con ella tuvo dos hijos gemelos en 2013.

