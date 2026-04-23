El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que el Premio Cervantes 2025 otorgado a Gonzalo Celorio representa un reconocimiento a la universidad pública, a las migraciones y a la riqueza de la lengua española, al subrayar que el escritor mexicano “ha trabajado de manera constante en favor del idioma” desde su formación y trayectoria en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se desempeñó como académico y directivo.

El Paraninfo de la Universidad de Alcalá, en España, fue el escenario en el que el escritor y académico universitario Gonzalo Celorio recibió este 23 de abril el Premio de Literatura en Lengua Castellana “Miguel de Cervantes” 2025, en una ceremonia encabezada por los Reyes de España.

Lee también: Reyes españoles entregan el Premio Cervantes 2025 a Gonzalo Celorio; México y España son "más que países hermanos", dice Felipe VI al entregar el galardón

Durante el acto, el autor evocó con emoción su vínculo con la UNAM y se definió como “universitario de todo corazón”, al recordar su llegada a Ciudad Universitaria y la impresión que le causó la Biblioteca Central, la cual describió como una imagen de la propia Universidad: “muchas piedras de colores distintos que forman una gran unidad”, diversidad que, dijo, ha alimentado su espíritu a lo largo de su vida.

El escritor relató también su trayectoria dentro de la institución, al señalar que nunca ha dejado la Universidad, pues pasó de estudiante de posgrado a profesor, y posteriormente a una carrera de cinco décadas como docente, incluso después de su jubilación. “Sigo siendo universitario de todo corazón”, reiteró.

Lee también: Celebran literatura testimonial de Gonzalo Celorio; hoy recibe el Cervantes

Tras la ceremonia, el rector Leonardo Lomelí Vanegas destacó que el reconocimiento “es a un gran escritor mexicano”, pero también a las migraciones y a la universidad pública, al subrayar que la biografía de Celorio refleja el valor de los movimientos humanos y su impacto en la construcción cultural de México.

Añadió que el premio constituye también “un homenaje a la riqueza de la lengua española”, así como al papel de la UNAM en su preservación y difusión, al recordar que el escritor fue coordinador de Difusión Cultural y director de la Facultad de Filosofía y Letras.

Lee también: Gonzalo Celorio deposita legado en el Instituto Cervantes

Lomelí Vanegas subrayó que la universidad “juega un papel muy importante en la preservación y en el enriquecimiento de la lengua española” y mantiene vínculos con instituciones de España e Iberoamérica, lo que explica, dijo, el reconocimiento a un universitario como Celorio.

En la entrevista posterior, el rector se refirió a la búsqueda de las raíces como un eje de la literatura iberoamericana, al destacar las influencias hispánicas, americanas, africanas y orientales en la construcción cultural de la región, y afirmó que la UNAM “cultiva todas las disciplinas”, lo que contribuye a su presencia internacional.

Lee también: Gonzalo Celorio: "La lengua española no es la lengua de la conquista, sino de la independencia"

Durante la ceremonia, el Rey Felipe VI destacó la trayectoria de Celorio en instituciones como la UNAM, el Fondo de Cultura Económica y la Academia Mexicana de la Lengua, y subrayó su defensa constante del idioma como un organismo vivo en transformación permanente.

Por su parte, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, calificó la ceremonia como “un acto muy emocionante y además profundo”, y señaló que en la figura del escritor se reflejan la defensa de la universidad pública, la educación y los vínculos históricos entre España y México, incluidos los exilios y la hospitalidad cultural.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc