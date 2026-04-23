Visitante revela video previo al tiroteo en Teotihuacán; se ve a Julio César subir y prepararse para el ataque

Teotihuacán, Méx. – En un video que compartió en sus redes sociales un visitante a la Zona Arqueológica de Teotihuacán, se observa cuando sube a la plataforma 1 de la pirámide de la Luna Julio César “N”, el hombre armado que instantes después disparó contra varios de los que se encontraban en ese lugar el lunes pasado.

El hombre que grabó el momento es Joel Torres, quien iba acompañado de su esposa, hijo y nuera; con su cámara captó el momento exacto en el que el tirador solitario, como así lo definieron las autoridades mexicanas, pasa entre los turistas con un morral en la mano.

Joel sigue el trayecto de Julio César hasta uno de los costados de la estructura prehispánica y graba cuando se agacha y saca del morral el arma.

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Mientras está en esa posición, se aprecia que se paran cerca de él las dos ciudadanas canadienses, una de las cuales murió en el lugar al recibir un disparo y su acompañante resultó lesionada.

¿Qué ocurrió en las pirámides de Teotihuacán?

En un texto que publicó Joel en sus redes sociales, cuenta lo que ocurrió ese día en las pirámides de Teotihuacán. Esto es lo que narró:

“Abril 20, 2026. Un día que comenzó como un sueño… terminó en una pesadilla.

Hace meses Yazmin y yo habíamos planeado este viaje con ilusión: traer a mi hijo y a su esposa a conocer la Ciudad de México. Desde Dallas, Texas, organizamos cada detalle pensando en crear recuerdos inolvidables.

La mañana comenzó temprano, llenos de emoción, rumbo a una de las experiencias más esperadas: volar en globo sobre las pirámides de Teotihuacán. Y fue exactamente eso… inolvidable. El amanecer, el paisaje, la tranquilidad en el aire—todo era perfecto.

Después del vuelo, fuimos a desayunar y más tarde nos dirigimos a las pirámides para seguir disfrutando el día. Entramos al parque y fuimos directo a subir la Pirámide de la Luna. Ahí arriba, entre fotos y sonrisas, admirábamos la vista, sin imaginar lo que estaba por venir.

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Decidimos comenzar a bajar. Apenas habíamos descendido unos cuantos escalones—cuatro, cinco tal vez—cuando escuchamos un estruendo. Al principio pensamos que eran cohetes… pero en segundos todo cambió.

Gritos. Caos. Gente corriendo desesperada.

“¡Tiros, tiros!”

En ese instante, el miedo se apoderó de todo. Sabíamos que teníamos que bajar, pero los escalones eran peligrosos, empinados… una caída podía ser fatal. Aun así, la adrenalina tomó el control. No sé cómo logramos bajar tan rápido.

Corrimos.

Mientras corríamos, los disparos seguían sonando. Cada segundo se sentía eterno. Solo pensábamos que una bala podía alcanzarnos en cualquier momento. Buscábamos cubrirnos detrás de las murallas, tratando de mantenernos a salvo.

Finalmente, llegamos al estacionamiento… pero no encontrábamos nuestro autobús. El pánico no se detenía. Tuvimos que seguir corriendo hasta la entrada, hasta que por fin lo encontramos.

Una vez dentro del autobús… llegó el shock. El silencio, los nervios, las miradas. Todos intentando procesar lo que acabábamos de vivir.

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Es difícil aceptar cómo un viaje tan hermoso pudo transformarse en una experiencia tan aterradora. Algo que nunca habíamos vivido… y que jamás olvidaremos.

Logré capturar en mi cámara 360 varios momentos desde distintos ángulos. En este video pude captar al atacante: sube a la pirámide, pasa frente a nosotros, se coloca en una esquina… y comienza a prepararse. Lo que sigue es devastador: una joven pierde la vida, y hay varios heridos.

Aquí les comparto. Se pueden escuchar los tiros y el caos. Gracias a Dios salimos bien”.

Un visitante grabó el momento en el que Julio César, el “tirador solitario” subió a la pirámide de la Luna, pasó entre los turistas, sacó el arma y luego disparó contra varios de ellos. En las imágenes se observa a las dos canadienses que se paran cera de él, una de ellas murió pic.twitter.com/5FIFEI7KW2 — EMILIO FERNANDEZ (@ROALDIN) April 23, 2026

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