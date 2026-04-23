Más Información

Sheinbaum: hubo "una falta" del gobierno de Chihuahua por caso de agentes de EU; estados tienen que cumplir la ley, dice

Sheinbaum: hubo "una falta" del gobierno de Chihuahua por caso de agentes de EU; estados tienen que cumplir la ley, dice

Ilegal, entrada de la CIA a México: especialistas

Ilegal, entrada de la CIA a México: especialistas

Caen Abel "N", mano derecha de "El Guano", y 9 personas más; grupo delictivo es liderado por hermano de "El Chapo"

Caen Abel "N", mano derecha de "El Guano", y 9 personas más; grupo delictivo es liderado por hermano de "El Chapo"

Sheinbaum: se tiene que abrir en automático investigación por estancia de hijo de Ebrard en embajada de Reino Unido; revisarán normas

Sheinbaum: se tiene que abrir en automático investigación por estancia de hijo de Ebrard en embajada de Reino Unido; revisarán normas

Visitante revela video previo al tiroteo en Teotihuacán; se ve a Julio César subir y prepararse para el ataque

Visitante revela video previo al tiroteo en Teotihuacán; se ve a Julio César subir y prepararse para el ataque

Pemex acumula más de 3 mil derrames entre 2020 y 2025; se vertieron 42 tipos de sustancias, con diferentes niveles de riesgo y toxicidad

Pemex acumula más de 3 mil derrames entre 2020 y 2025; se vertieron 42 tipos de sustancias, con diferentes niveles de riesgo y toxicidad

Teotihuacán, Méx. – En un video que compartió en sus redes sociales un visitante a la , se observa cuando sube a la plataforma 1 de la pirámide de la Luna Julio César “N”, el hombre armado que instantes después disparó contra varios de los que se encontraban en ese lugar el lunes pasado.

El hombre que grabó el momento es Joel Torres, quien iba acompañado de su esposa, hijo y nuera; con su cámara captó el momento exacto en el que el tirador solitario, como así lo definieron las , pasa entre los turistas con un morral en la mano.

Joel sigue el trayecto de Julio César hasta uno de los costados de la estructura prehispánica y graba cuando se agacha y saca del morral el arma.

Lee también

Mientras está en esa posición, se aprecia que se paran cerca de él las dos ciudadanas canadienses, una de las cuales murió en el lugar al recibir un disparo y su acompañante resultó lesionada.

¿Qué ocurrió en las pirámides de Teotihuacán?

En un texto que publicó Joel en sus redes sociales, cuenta lo que ocurrió ese día en las pirámides de Teotihuacán. Esto es lo que narró:

“Abril 20, 2026. Un día que comenzó como un sueño… terminó en una pesadilla.

Hace meses Yazmin y yo habíamos planeado este viaje con ilusión: traer a mi hijo y a su esposa a conocer la Ciudad de México. Desde Dallas, Texas, organizamos cada detalle pensando en crear recuerdos inolvidables.

La mañana comenzó temprano, llenos de emoción, rumbo a una de las experiencias más esperadas: volar en . Y fue exactamente eso… inolvidable. El amanecer, el paisaje, la tranquilidad en el aire—todo era perfecto.

Después del vuelo, fuimos a desayunar y más tarde nos dirigimos a las pirámides para seguir disfrutando el día. Entramos al parque y fuimos directo a subir la Pirámide de la Luna. Ahí arriba, entre fotos y sonrisas, admirábamos la vista, sin imaginar lo que estaba por venir.

Lee también

Decidimos comenzar a bajar. Apenas habíamos descendido unos cuantos escalones—cuatro, cinco tal vez—cuando escuchamos un estruendo. Al principio pensamos que eran cohetes… pero en segundos todo cambió.

Gritos. Caos. Gente corriendo desesperada.

“¡Tiros, tiros!”

En ese instante, el miedo se apoderó de todo. Sabíamos que teníamos que bajar, pero los escalones eran peligrosos, empinados… una caída podía ser fatal. Aun así, la adrenalina tomó el control. No sé cómo logramos bajar tan rápido.

Corrimos.

Mientras corríamos, los disparos seguían sonando. Cada segundo se sentía eterno. Solo pensábamos que una bala podía alcanzarnos en cualquier momento. Buscábamos cubrirnos detrás de las murallas, tratando de mantenernos a salvo.

Finalmente, llegamos al estacionamiento… pero no encontrábamos nuestro autobús. El pánico no se detenía. Tuvimos que seguir corriendo hasta la entrada, hasta que por fin lo encontramos.

Una vez dentro del autobús… llegó el shock. El silencio, los nervios, las miradas. Todos intentando procesar lo que acabábamos de vivir.

Lee también

Es difícil aceptar cómo un viaje tan hermoso pudo transformarse en una experiencia tan aterradora. Algo que nunca habíamos vivido… y que jamás olvidaremos.

Logré capturar en mi cámara 360 varios momentos desde distintos ángulos. En este video pude captar al atacante: sube a la pirámide, pasa frente a nosotros, se coloca en una esquina… y comienza a prepararse. Lo que sigue es devastador: , y hay varios heridos.

Aquí les comparto. Se pueden escuchar los tiros y el caos. Gracias a Dios salimos bien”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]