La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que sigue la investigación para saber qué motivó al joven Julio César Jasso a realizar un ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó una mujer canadiense fallecida.

En su conferencia mañanera de este miércoles 22 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo presentó la Estrategia Nacional de Salud Mental “El ABC de las Emociones y apostó por el fortalecimiento de los valores espirituales “en todo sentido”.

“El consumismo, las redes sociales mismas llevan a promover mucho los valores materiales, como si el tener más te hiciera más feliz y eso no necesariamente, el dinero. Lo que queremos es que la gente viva bien, por supuesto que haya bienestar (...).

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“El caso de Teotihuacán y este joven, en particular, qué lo motivó, qué lo llevó, pues es parte también de la investigación que continúa, es un caso muy lamentable, pero no necesariamente tiene que ver con un asunto social”, dijo.

Acusó que las personas opositoras a su gobierno señalaron que el ataque en Teotihuacán tenía que ver con “la xenofobia que había promovido la transformación”.

Agregó la Mandataria que el uso de las redes sociales no responsable lleva a generar mucha ansiedad: “Tenemos que discutir en los salones de clase, con las y los jóvenes lo que implica estar pegado al TikTok ocho horas al día”.

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“¿Cómo manejar las emociones mentales en una relación con un presidente como Trump?”, se le preguntó.

Respondió que “no es un tema personal” la relación con Trump, sino una relación de países vecinos.

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa durante la firma del decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo el pasado 29 de noviembre de 2012. Foto: Lucía Godínez/ Archivo EL UNIVERSAL

Calderón condena “discurso de odio y división”

Durante la mañana de este miércoles, el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, se sumó a las críticas en contra del Gobierno Federal por el ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán que dejó como saldo el fallecimiento de una ciudadana canadiense y decenas de heridos.

En sus redes sociales, el panista aseguró que “no hay duda alguna: el discurso de odio y de polarización, de división entre los mexicanos, entre ricos y pobres, entre “indígenas” y extranjeros fue sembrado todos los días por este régimen”.

Aunado a ello, Calderón Hinojosa acusó que los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación dividieron y sembraron odio, incluso racial, por lo que deberán asumir la responsabilidad “de sus consecuencias”.

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