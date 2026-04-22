Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmara su salida, la aún consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, hizo público un mensaje en redes sociales en el que ratificó su renuncia al cargo que asumió el 17 de diciembre de 2025.

En su publicación, Damián señaló que su decisión no responde a ambiciones personales, sino a convicciones políticas.

"No es la búsqueda del poder por el poder lo que guía mis decisiones. Tengo claros mis principios y seguiré abonando para que nuestro movimiento se mantenga unido en la tierra del sol”, escribió.

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Asimismo, confirmó que dejará la Consejería Jurídica para regresar a Guerrero, entidad donde se prevé su participación política rumbo a los próximos procesos electorales.

"Como lo anunció la Presidenta, presenté mi renuncia como Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal para regresar a mi querido estado de Guerrero”, expresó.

La funcionaria que dejará el cargo el siguiente 30 de abril también agradeció a la mandataria federal por la confianza depositada durante su gestión y a lo largo de su trayectoria conjunta.

"Ha sido y es mi referente político, cuenta con todo mi reconocimiento, gratitud y cariño”, añadió.

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