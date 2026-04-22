La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sigue decidiendo quién será la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres, luego de que Citlalli Hernández Mora renunció al cargo el jueves pasado para presidir la Comisión Nacional de Elecciones rumbo al proceso electoral de 2027.

“Estoy tomando una decisión entre algunas compañeras y pues ya les informaré”, se limitó a decir la Jefa del Ejecutivo durante la conferencia matutina de este miércoles 22 de abril.

El jueves 16 de abril pasado, la mandataria dio a conocer que Hernández Mora renunció a la primera gestión de la Secretaría de la Mujeres para atender “una tarea especial” en Morena. Al explicar esta decisión, describió a la funcionaria como “excepcional”.

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Horas más tarde, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, informó que Citlalli Hernández se desempeñará como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido.

“Citlalli tiene mucha experiencia. Ella ha participado ya en tres procesos anteriores, en los cuales colaboró desde la trinchera de secretaria general de llevar las alianzas con los partidos que nos han acompañado, el Verde y el PT”, expresó en conferencia de prensa del CEN de Morena.

En redes sociales, Hernández Mora aseguró que ninguna víctima de violencia en el país estará sola, porque la dependencia seguirá trabajando en tiempo de mujeres y “continuando con lo iniciado”.

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“Como lo acaba de informar la presidenta Claudia Sheinbaum en la Mañanera Del Pueblo, dejo el encargo de la Secretaría de las Mujeres para aceptar la invitación de Morena y acompañar el proceso electoral del 2027”, indicó.

En esta semana, se llevará a cabo la primera reunión “informal” entre las dirigencias de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) con la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández.

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