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Washington. El gobierno de aseguró este martes que se encuentra en contacto y brindando apoyo a los estadounidenses heridos en el tiroteo de las pirámides de Teotihuacán, en las afueras de la Ciudad de México.

De acuerdo con el , se encuentran "brindando asistencia consultar" a los heridos.

En el mismo comunicado, las autoridades aseguraron que por motivos de privacidad no podrían emitir más detalles sobre el estado de los connacionales.

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México ha confirmado que entre los 13 extranjeros heridos se encuentran seis ciudadanos estadounidenses.

¿Quién es el tirador de Teotihuacán?

El tiroteo del lunes, en el que murió una turista canadiense, fue cometido por Julio César Jasso, que luego se suicidó, en lo que supone el primer evento de este tipo en la Zona Arqueológica de Teotihuacán desde su inauguración el 12 de octubre de 1987.

Estado de México. 20 de noviembre de 2024. Zona Arqueológica Pirámides de Teotihuacán Foto: Luis Camacho/El Universal Estado de México
Estado de México. 20 de noviembre de 2024. Zona Arqueológica Pirámides de Teotihuacán Foto: Luis Camacho/El Universal Estado de México

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó este martes que el atacante actuó de forma solitaria y que su conducta estuvo presuntamente inspirada en agresiones violentas ocurridas en otros países, como la matanza de Columbine, en Colorado, ocurrida el 20 de abril de 1999 y que provocó la muerte de 13 personas y 24 heridos.

Embajada lamenta ataque contra turistas en pirámides de Teotihuacán

Por su parte, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, expresó su "profunda preocupación y tristeza" por el tiroteo ocurrido en la zona arqueológica.

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"He seguido con profunda preocupación y tristeza el tiroteo ocurrido hoy en Teotihuacán, que resultó en la trágica pérdida de vidas y múltiples personas heridas, incluyendo a varios ciudadanos estadounidenses", señaló en un mensaje en X.

El diplomático añadió que Estados Unidos está dispuesto a brindar apoyo a las autoridades mexicanas mientras avanzan las investigaciones, y expresó condolencias a las víctimas y sus familias.

Teotihuacán es uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de México, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y ubicado a unos 50 kilómetros de Ciudad de México, sede del partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026, que México organiza con Estados Unidos y Canadá.

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