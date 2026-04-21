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El presidente brasileño dijo este martes que evalúa responder con "reciprocidad" a la expulsión de de un agregado policial brasileño, en un nuevo capítulo de las tensiones entre Brasilia y Washington.

Según la prensa brasileña, el comisario Marcelo Ivo, enlace de la Policía Federal de Brasil en Miami, intervino en la detención el 13 de abril de Alexandre Ramagem, exjefe de inteligencia del expresidente y fugitivo de la justicia brasileña tras una condena por golpismo.

Tras su arresto por la agencia de inmigración , Ramagem fue liberado dos días después por las autoridades estadounidenses.

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"Si hubo un abuso estadounidense con relación a nuestro policía, nosotros vamos a hacer reciprocidad con los (policías) de ellos en", dijo Lula a periodistas en Hannover, , durante una gira europea.

"No podemos aceptar esa injerencia, ese abuso de autoridad, que algunos personajes estadounidenses quieren tener con Brasil", agregó.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado había publicado el lunes en X que solicitó a un funcionario brasileño que "deje nuestra nación" por intentar "manipular nuestro para (...) prolongar cazas de brujas políticas en territorio de Estados Unidos", sin mencionar el nombre de Ivo.

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Donald Trump utilizó en 2025 esa misma expresión, "caza de brujas", para referirse al juicio en la corte suprema brasileña que condenó a Bolsonaro, Ramagem y otros exfuncionarios por un intento de golpe de Estado en 2022, tras perder las elecciones contra Lula.

Bolsonaro está preso en régimen domiciliario, mientras que Ramagem se fugó en septiembre de su país y se instaló en .

Los aliados de Ramagem atribuyeron su rápida a supuestas gestiones del presidente Trump.

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"Agradezco principalmente al presidente y al secretario por la sensibilidad en tratar el caso de este verdadero héroe nacional", escribió en X Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente, también radicado en Estados Unidos.

El gobierno del izquierdista Lula ha rechazado lo que considera "injerencias" del gobierno de Trump para favorecer a sus aliados políticos bolsonaristas.

El presidente estadounidense llegó a imponer comerciales punitivos a Brasil en represalia por el juicio a Bolsonaro, que luego fueron parcialmente retirados.

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Lula buscará su reelección en las elecciones presidenciales de octubre, cuando enfrentará a otro hijo del exmandatario, el senador Flávio Bolsonaro.

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