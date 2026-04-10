La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que el canciller Roberto Velasco habló el jueves con el secretario del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio sobre temas de migración y seguridad.

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que también se abordaron otros temas pendientes como el gusano barrenador, agua y comercio.

La titular del Ejecutivo federal aseguró que su gobierno apoya a todos los estados para la prevención y control del gusano barrenador, así como en las certificaciones que se requieren.

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“Se hizo un proyecto de apoyo a ganaderos en tres estados; en Sonora, en Durango y en Coahuila, en algunos casos no se han terminado los recursos de este apoyo extraordinario que se dio, y estamos hablando ya con el gobernador Américo (Villarreal) para que se incorpore Tamaulipas. Chihuahua también nos ha pedido poderse incorporar”, señaló Sheinbaum.

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