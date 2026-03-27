El expresidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el alta hospitalaria este viernes tras dos semanas ingresado, y fue trasladado a su residencia en Brasilia, donde cumplirá arresto domiciliario, informó su médico.

Bolsonaro "acaba de recibir el alta", dijo a periodistas en la puerta del hospital privado DF Star su médico Brasil Caiado.

El líder ultraderechista, de 71 años, que cumple prisión por golpismo, fue internado con una bronconeumonía tras sufrir en la cárcel un cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno y escalofríos.

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Después de más de una semana en terapia intensiva, el lunes pasó a una habitación común, lo que despejó el camino para su salida.

Sin embargo, no vuelve a la cárcel, tras una decisión de la Corte Suprema que autorizó el traslado a su casa por razones "humanitarias" durante un plazo de 90 días prorrogables.

El juez Alexandre de Moraes accedió a otorgar el beneficio después de rechazar en reiteradas ocasiones pedidos similares de la defensa.

Durante meses, los abogados del expresidente habían argumentado que su estado de salud hacía inviable el cumplimiento de la pena en prisión, pero las solicitudes fueron sistemáticamente denegadas.

Fue la gravedad de esta última internación la que finalmente inclinó la balanza.

En su domicilio de Brasilia, Bolsonaro deberá usar una tobillera electrónica y tendrá prohibido utilizar teléfono celular, redes sociales o grabar cualquier video o audio. Podrá recibir visitas de familiares, abogados y médicos.

Transcurridos los 90 días, la corte volverá a analizar su situación, con posibilidad de recurrir a una pericia médica.

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