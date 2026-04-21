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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a Irán que podría aumentar las probabilidades de éxito en las conversaciones de paz si libera a ocho mujeres que, según él, van a ser ejecutadas.
"Agradecería enormemente la liberación de estas mujeres", publicó Trump en Truth Social. "¡Sería un gran comienzo para nuestras negociaciones!".
La declaración de Trump reproduce una publicación de X de Eyal Yakoby, un joven activista proisraelí en Estados Unidos, que afirma que ocho mujeres enfrentan la horca en la República Islámica.
La publicación, que no da nombres pero incluye fotografías de ocho mujeres, no pudo ser verificada de inmediato.
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mcc
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