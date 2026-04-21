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Washington.- Fuerzas de Estados Unidos interceptaron y abordaron un buque cisterna sancionado y vinculado a en la zona del , según informó el Departamento de Guerra, en una acción más de presión contra la República Islámica, sobre la que Washington mantiene un bloqueo naval.

"Durante la noche, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo, sin incidentes, un ejercicio de derecho de visita, interdicción marítima y abordaje del buque cisterna M/T Tifani, una embarcación sancionada y sin pabellón, dentro del área de responsabilidad del Indopacom" (Comando del Indopacífico), anunció el Pentágono en un mensaje en X.

Junto al mensaje, el mando militar publicó vídeos y fotografías de la operación de intercepción en las que puede verse cómo las tropas estadounidenses abordan el navío.

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"Como hemos dejado claro, continuaremos llevando a cabo esfuerzos globales de aplicación de la ley marítima para desarticular redes ilícitas e interceptar buques sancionados que brinden apoyo material a Irán, dondequiera que operen", agregó el Departamento de Guerra.

Trump dice que EU interceptó un barco con un "regalo" de China para Irán

En tanto, el presidente Donald Trump dijo que las fuerzas estadounidenses interceptaron un barco que transportaba un "regalo" de China para Irán.

El barco llevaba "un regalo de China" que "no era muy agradable", dijo Trump a CNBC.

"Me sorprendió un poco", añadió, señalando que pensaba que tenía un "entendimiento" con el presidente chino, Xi Jinping.

Hace una semana, Trump anunció que Xi le había asegurado que no habría envíos de armas chinas a Irán, un estrecho socio de Beijing desde hace años.

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El Pentágono insistió en que "las aguas internacionales no constituyen un refugio para los buques sancionados" y advirtió que "continuará negando a los actores ilícitos y a sus embarcaciones la libertad de maniobra en el dominio marítimo".

Estados Unidos ha aumentado la presión y busca cortar las vías de financiación a Irán, con una economía muy dependiente del petróleo, durante el cese el fuego en la guerra que inició junto a Israel el pasado 28 de febrero.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el bloqueo total de las costas de la República Islámica tras una primera ronda de negociaciones que terminó sin resultados en Islamabad y después de que Teherán interrumpiera el paso por el estrecho de Ormuz, vía estratégica por donde pasaba el 20 % del crudo mundial.

Trump anunció este domingo que la Armada de su país incautó un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval y como consecuencia, fue detenido en seco al recibir un disparo en el casco que abrió "un agujero en la sala de máquinas".

En total, EU ha interrumpido el paso de al menos 27 buques desde que inició el bloqueo naval a las costas iraníes, de acuerdo con cifras publicadas este lunes por el Comando Central (Centcom).

Más de 10 mil militares estadounidenses, 12 barcos y 100 aeronaves patrullan las aguas cercanas a Irán para garantizar que ninguna embarcación entre y salga de puertos iraníes, según el Centcom.

El republicano acusó este martes al país persa de violar "numerosas veces" el cese el fuego y este domingo afirmó que Teherán disparó "contra un buque francés y un carguero del Reino Unido" en el estrecho de Ormuz, además de renovar sus amenazas de destruir puentes y centrales eléctricas si no se llegaba a un acuerdo.

Trump también anunció que una delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance viajaría a Paquistán para una segunda ronda de conversaciones con sus pares iraníes, horas antes de que expire la tregua mañana miércoles. *Con información de AFP

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