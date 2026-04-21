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Toronto.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció la creación de un Comité Asesor de Relaciones Económicas con Estados Unidos, que incluye a líderes políticos, económicos y laborales del país, cuando las negociaciones comerciales con Washington se encuentran estancadas y está en marcha el proceso de revisión del .

El comité está formado por 24 personas y se reunirá por primera vez el 27 de abril, señaló la Oficina del Primer Ministro en un comunicado.

El grupo "servirá como un foro de conocimiento especializado y estrategia sobre todos los aspectos de la relación económica entre Canadá y Estados Unidos".

Carney declaró que "este comité asesor asegura que el gobierno está obteniendo el mejor asesoramiento y las perspectivas más amplias para impulsar los intereses económicos de Canadá".

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"Nuestro objetivo es una fuerte asociación económica con Estados Unidos que cree una mayor certidumbre, seguridad y prosperidad para todos", añadió.

Negociaciones EU-Canadá estancadas

El nombramiento del comité asesor se produce cuando Canadá está empantanado en negociaciones con Washington sobre los aranceles que la Administración del presidente Donald Trump ha impuesto a productos como el acero, el aluminio, la energía y el sector del automóvil canadiense.

Las negociaciones están estancadas desde octubre de 2025. Además, Canadá, Estados Unidos y México están en proceso de revisión del T-MEC, un acuerdo trilateral que ha sido clave para la economía canadiense desde hace más de 30 años, pero que ahora está en peligro.

El estancamiento de las negociaciones entre Canadá y EU contrasta con la situación con México. El lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el representante de Comercio de EU, Jamieson Greer, para impulsar las negociaciones entre los dos países.

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Tras la reunión, los dos países anunciaron que mantendrán negociaciones oficiales a finales de mayo.

Alrededor del 75% de las exportaciones canadienses tienen como destino Estados Unidos, una dependencia que Carney calificó el domingo como "una debilidad" de Canadá y que está intentando reducir con una política centrada en la ampliación del comercio con otros países.

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