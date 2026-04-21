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Una renunció el martes, con lo que se convirtió en la tercera integrante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en dimitir en poco más de una semana, mientras una ola de escándalos sacude al Congreso.

Sheila Cherfilus-McCormick, de Florida, anunció su dimisión inmediata antes de una audiencia disciplinaria programada por el que consideraba posibles sanciones por una serie de violaciones a las normas de financiamiento de campañas.

Su salida se produce luego de las renuncias del demócrata Eric Swalwell y del republicano Tony Gonzales, quienes dimitieron en medio de acusaciones separadas de. Esto ha provocado un inusual debate bipartidista sobre el trato de los legisladores al personal del Congreso.

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Congresista de Florida es acusada de desviar millones de dólares

Cherfilus-McCormick había sido acusada de desviar millones de dólares de fondos federales destinados para desastres con fines políticos y enfrenta un caso penal federal. Ella niega haber actuado mal y se ha declarado no culpable.

En un comunicado, denunció que el proceso era injusto y afirmó que el Comité de Ética "rechazó la razonable solicitud de mi nueva abogada de contar con tiempo para preparar mi defensa" y calificó el procedimiento de "caza de brujas".

"Simplemente no puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que se pisoteen mis derechos al debido proceso y que se manche mi buen nombre", dijo, y añadió que se concentraría en luchar por su comunidad fuera del Congreso.

Un subcomité de la Comisión de Ética había considerado a Cherfilus-McCormick responsable de 25 infracciones relacionadas con financiación de campañas y conductas afines.

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Acusaciones a congresistas y renuncias dividen a la Cámara

La oleada de casos ha sacudido a una Cámara dividida, donde ha aumentado la presión sobre los líderes de ambos partidos para que hagan cumplir las normas éticas, incluso cuando los cálculos políticos complican la adopción de medidas disciplinarias.

La congresista demócrata por Virginia Suhas Subramanyam, miembro del Comité de Ética, dijo que la ola de escándalos y la serie de dimisiones "no es un buen mensaje" para enviar al pueblo estadounidense.

"Creo que, al final, el pierde la confianza del pueblo estadounidense cada vez que ocurre algo así", declaró a los periodistas.

El republicano Cory Mills sigue bajo investigación por acusaciones que incluyen conducta sexual inapropiada, violaciones de las normas de financiación de campaña y uso indebido de su cargo, todas las cuales él niega.

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cc/rmlgv

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