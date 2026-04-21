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Japón eliminó las últimas restricciones a la exportación de armas vigentes desde hace décadas, un cambio histórico que allana el camino a la venta de armamento al extranjero por parte de esta país, cuya Constitución es pacifista desde la Segunda Guerra Mundial.

Este abandono de la política de restricción a las exportaciones de armas hará que el archipiélago entre de lleno en el mercado internacional de la industria de defensa, pero preocupa a una opinión pública muy apegada al pacifismo.

"Gracias a esta revisión parcial (de las normas), es posible, en principio, autorizar la transferencia de equipos de defensa, incluidos todos los productos terminados", anunció el portavoz del gobierno, Minoru Kihara.

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El cambio fue ratificado por el gobierno y el Consejo de Seguridad Nacional, según la agencia de noticias Kyodo.

La primera ministra Sanae Takaichi, en el poder desde octubre y defensora de posturas ultranacionalistas, sostiene que Japón debe flexibilizar sus normas sobre exportación de armas para reforzar su defensa, al tiempo que estimula la industria armamentística para convertirla en un motor del crecimiento económico.

Estas nuevas normas se inscriben en la progresiva flexibilización de la prohibición general de exportación instaurada en 1976.

En el pasado, Japón exportaba municiones y material militar, especialmente durante la guerra de Corea en la década de 1950, pero posteriormente adoptó en 1967 una prohibición condicionada de las exportaciones de armas y, una década más tarde, una prohibición total.

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En las últimas décadas, Tokio fue introduciendo excepciones antes de abrir la vía, en 2014, a las exportaciones de cinco categorías de productos militares no letales (rescate, transporte, alerta, vigilancia, desminado).

"Hasta ahora, la transferencia al extranjero de productos terminados de fabricación nacional se había limitado a búsqueda y rescate, transporte, vigilancia y contra minas (...), pero con esta enmienda, las transferencias de todo el equipo de defensa serán, en principio, posibles", publicó la Primera Ministra en la red social X.

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