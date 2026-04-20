TOKIO (AP) — Un potente terremoto sacudió la costa norte de Japón, y la Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta de tsunami en la región.

La agencia informó que el sismo, con una magnitud preliminar de 7,4, se produjo frente a la costa de Sanriku, en el norte de Japón, alrededor de las 4:53 de la tarde a una profundidad de unos 10 kilómetros (6 millas) bajo la superficie del mar.

La televisión pública japonesa NHK indicó que un tsunami de hasta 3 metros (10 pies) podría golpear la zona en breve.

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Han pasado 15 años desde que un terremoto de magnitud 9,0 y un tsunami el 11 de marzo de 2011 devastaron partes del norte de Japón, causaron más de 22.000 muertes y obligaron a casi medio millón de personas a huir de sus hogares, la mayoría de ellas debido a los daños del tsunami.

Unas 160.000 personas huyeron de sus hogares en Fukushima debido a la radiación expulsada por la central nuclear Fukushima Daiichi, golpeada por el tsunami. Unas 26.000 de ellas no han regresado porque se reasentaron en otros lugares, sus ciudades natales siguen siendo zonas restringidas o tienen preocupaciones persistentes sobre la radiación.

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cdm